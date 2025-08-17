NTV.COM.TR

Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında galibiyet arayacak: İşte maçın canlı yayın bilgileri

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda zorlu Kasımpaşa engelini aşmaya çalışacak. İlk haftayı galibiyetle kapatan Trabzonspor, 2. haftayı da 3 puanla taçlandırmak istiyor. Peki, Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol ’in ikinci haftasında , İstanbul deplasmanında ile karşı karşıya gelecek. Peki, Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT VE HANGİ KANALDA?

Mücadele, 18 Ağustos Pazar günü Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 21.30’da oynanacak. Karşılaşmada düdüğü Cihan Aydın çalacak.

Mücadele Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR 2'DE 2 YAPMAK İSTİYOR

Sezona Kocaelispor karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetle başlayan bordo-mavililer, Kasımpaşa engelini de aşarak 2 yıl aradan sonra lige ilk iki haftada üst üste galibiyetle başlama hedefinde.

NWAKAEME YOK

Trabzonspor’da ilk hafta oynanan Kocaelispor mücadelesinde sakatlanan Anthony Nwakaeme, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

