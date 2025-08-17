Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında galibiyet arayacak: İşte maçın canlı yayın bilgileri

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Trabzonspor, İstanbul deplasmanında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Peki, Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT VE HANGİ KANALDA?



Mücadele, 18 Ağustos Pazar günü Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 21.30’da oynanacak. Karşılaşmada düdüğü Cihan Aydın çalacak.



Mücadele Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.



TRABZONSPOR 2'DE 2 YAPMAK İSTİYOR



Sezona Kocaelispor karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetle başlayan bordo-mavililer, Kasımpaşa engelini de aşarak 2 yıl aradan sonra lige ilk iki haftada üst üste galibiyetle başlama hedefinde.



NWAKAEME YOK



Trabzonspor’da ilk hafta oynanan Kocaelispor mücadelesinde sakatlanan Anthony Nwakaeme, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.