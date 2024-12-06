Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek. Peki, Trabzonspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.



Ligde oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan bordo-mavili takım, Kasımpaşa karşısında kazanarak kötü gidişatını durdurmak istiyor.

TRABZONSPOR LİG'DE 12. SIRADA



Trabzonspor, ligde 3 galibiyet, 6 beraberlik 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla 12. sırada yer alıyor.



Karadeniz ekibinde Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen ve Eren Elmalı'nın sakatlığı bulunuyor.

KART SINIRINDA OLAN İSİMLER



Bordo-mavililerde kaptan Uğurcan Çakır ve Simon Banza sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



Bu oyuncular bu akşam kart görmeleri halinde 16. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

