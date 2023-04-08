Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk oluyor: Muhtemel 11'ler

KARŞILAŞMADAN ÖNE ÇIKAN NOTLAR



Kasımpaşa'nın 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de evinde mağlup edemediği ve kalesini gole kapatamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Trabzonspor (4B 4M).



Kasımpaşa ile oynadığı son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor (3G 1B), son üç karşılaşmada rakibine gol izni vermedi. Bordo-mavili ekibin bu rekabet tarihinde üst üste beş mücadeleyi mağlubiyetsiz geçtiği bir seri bulunmuyor.



Süper Lig tarihinde sezona "son şampiyon" unvanıyla giren takımları konuk ettiği bütün maçlarda gol yiyen Kasımpaşa (18 maçta 43 gol), bu karşılaşmaların 11'inde sahadan puansız ayrıldı (2G 5B).



İstanbul takımlarına konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kaybeden Trabzonspor, daha önceki 22 karşılaşmada aynı sayıda mağlubiyet almıştı (11G 9B). Bordo-mavililer, İstanbul deplasmanlarında daha uzun bir mağlubiyet serisini en son Aralık 2012-Ağustos 2013 arasındaki dört karşılaşmalık süreçte yaşadı.



Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kaybetmeyen Kasımpaşa (2G 1B), seyircisi önünde daha uzun bir yenilmezlik serisini en son Aralık 2021-Şubat 2022 arasında Sami Uğurlu yönetiminde yakaladı (4 maç).



Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalık bölümlerinde en fazla gol bulan üç takımdan biri olan Trabzonspor (8; Beşiktaş ve Fatih Karagümrük ile eşit), bu gollerin üçünü deplasmanda attı ancak bu üç karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabildi (1B 2M).



Mamadou Fall (5 gol & 3 asist), Kasımpaşa'nın Ocak 2023'ten bu yana Süper Lig'de attığı gollerin %44'üne doğrudan katkı sağladı (8/18).



Trabzonspor formasıyla Kasımpaşa'ya konuk olduğu iki Süper Lig maçında da gol atan Anastasios Bakasetas'ın, Türkiye kariyerinde üç ziyaretinde fileleri havalandırdığı bir takım bulunmuyor.



Maximiliano Gomez, Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı son yedi deplasman golünün beşine doğrudan katkı sağladı (2 gol & 3 asist) ancak bordo-mavili ekip bu karşılaşmalardan sadece 5 puan çıkarabildi (1G 2B 2M).



Kasımpaşa'nın başına üçüncü kez geçen Kemal Özdeş'in, Süper Lig kariyerinde mağlup edemeden en fazla ağırladığı rakibi Trabzonspor (3B 3M). Özdeş ikinci Kasımpaşa macerasına da iç sahada Trabzonspor karşılaşmasıyla başlamış ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

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