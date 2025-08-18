Trabzonspor, Kasımpaşa'yı tek golle geçti: Fırtına 2'de 2 yaptı
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı tek golle mağlup etti.
Kasımpaşa ile Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında kozlarını paylaştı.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 75. dakikada Felipe Augusto kaydetti.
Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 6'ya yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Henüz puanı bulunmayan Kasımpaşa ise 14. sırada yer aldı.
Trabzonspor, gelecek hafta Antalyaspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise Samsunspor deplasmanına çıkacak.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
KASIMPAŞA 0-1 TRABZONSPOR
1' Maç başladı.
7' Kasımpaşa gole yaklaştı! Kullanılan kornere ön direkte yükselen Ben Ouanes'in kafa vuruşu üstten auta gitti.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci yarı başladı.
65' Trabzonspor'da Danylo Sikan ve Zubkov oyuna dahil oldu. Paul Onuachu ve Edin Visça oyundan çıktı.
75' GOL! Trabzonspor 1-0 önde! Sağ kanattan gelişen atakta Zubkov'un soluna çekerek yaptığı vuruş direkten döndü. Dönen topu Augusto tamamladı ve takımını üstünlüğe taşıdı.
TEKKE'DEN 2 DEĞİŞİKLİK
Kasımpaşa'ya konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakada kalede Uğurcan Çakır'ı sahaya süren Tekke, savunmada ise Pina, Savic, Batagov ve Mustafa Eskihellaç dörtlüsünü sahaya sürdü. Orta sahada Visca, Jabol, Okay Yokuşlu ve Olaigbe'ye şans veren Tekke, hücumda ise Augusto ve Onuachu ikilisine formayı verdi.
Geçen hafta Kocaelispor karşısında ilk 11'de oynayan isimlerden Anthony Nwakaeme, sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almazken Zubkov ise yedek kulübesinde şans bekledi.
Bu futbolcuların yerine Edin Visca ve Felipe Augusto ilk 11'de forma giyen isimler oldu.
ŞOTA, ESKİ TAKIMINA KARŞI 12. KEZ RAKİP
Trabzonspor'un efsane golcülerinden Şota Arveladze, teknik direktör olarak bordo-mavili takıma karşı 12. kez rakip oldu.
Gürcü teknik adam, bugüne kadar Trabzonspor'a karşı teknik direktör olarak çıktığı 11 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
TRABZONSPOR TARAFTARINDAN YOĞUN İLGİ
Trabzonspor taraftarları, Kasımpaşa deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
Bordo-mavililer, maçtan saatler önce Taksim'de bir araya gelip sonrasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na hareket etti.
Taraftarlar, güvenlik kontrollerinin ardından tribündeki yerini alırken maç öncesinde takımlarına destek tezahüratlarında bulundu.
