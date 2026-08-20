Trabzonspor kaybetti, tur Macaristan'a kaldı. Ferencvaros'a beklenmedik yenilgi
20.08.2026 18:50
Son Güncelleme: 20.08.2026 22:09
Trabzonsporlu Mohamed Salah'ın rakibiyle mücadelesi.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros'a mağlup oldu ve rövanş öncesi dezavantajlı duruma düştü.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor ile Macaristan temsilcisi Ferencvaros karşı karşıya geldi.
Papara Park'ta oynanan müsabaka, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ferencvaros'a galibiyeti getiren golü 17. dakikada Zachariassen kaydetti.
Bu skorun ardından Macaristan ekibi, rövanş öncesi avantaj elde etti. Trabzonspor ise Macaristan'a dezavantajlı şekilde gidecek.
Eşleşmenin rövanşı, 27 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.30'da Macaristan'da oynanacak.
EKSİK OYUNCULAR
Trabzonspor'da karşılaşma öncesinde 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.
Bordo-mavili takımda uzun süreli sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Okay Yokuşlu ve Batagov'un yanı sıra tedavileri devam eden Folcarelli ile Muçi, forma giyemeyecek.