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Trabzonspor kaybetti, tur Macaristan'a kaldı. Ferencvaros'a beklenmedik yenilgi

20.08.2026 18:50

Son Güncelleme: 20.08.2026 22:09

Trabzonspor kaybetti, tur Macaristan'a kaldı. Ferencvaros'a beklenmedik yenilgi
Anadolu Ajansı

Trabzonsporlu Mohamed Salah'ın rakibiyle mücadelesi.

NTV - Haber Merkezi
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros'a mağlup oldu ve rövanş öncesi dezavantajlı duruma düştü.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor ile Macaristan temsilcisi Ferencvaros karşı karşıya geldi.

 

Papara Park'ta oynanan müsabaka, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Ferencvaros'a galibiyeti getiren golü 17. dakikada Zachariassen kaydetti.

 

Bu skorun ardından Macaristan ekibi, rövanş öncesi avantaj elde etti. Trabzonspor ise Macaristan'a dezavantajlı şekilde gidecek.

 

Eşleşmenin rövanşı, 27 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.30'da Macaristan'da oynanacak.

21:54
KIRMIZI KART
90+6. Dakika: Kırmızı kart çıktı. Trabzonspor'da Nwaiwu, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Anadolu Ajansı
21:28
PINA VURDU, KORNERE GİTTİ
71. Dakika;: Trabzonspor bir kez daha gole yaklaştı. Onuachu'nun pasıyla ceza sahasına giren Pina'nın şutu kaleciden kornere gitti.
Anadolu Ajansı
21:13
DİREK, GOLE İZİN VERMEDİ.
55. Dakika: Direkten döndü. Sağ kanattan gelişen atakta Saviolo'nun ceza sahasına yaptığı ortaya kafasıyla vuran Onuachu'nun şutu direkten oyun alanına geri döndü.
21:06
SALAH DENEMEYE DEVAM EDİYOR
49. Dakika: Trabzonspor tehlikeli geldi. Malinovskyi'nin pasıyla ceza sahasına giren Salah'ın vuruşu yandan auta gitti.
Anadolu Ajansı
21:04
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Mücadelenin ikinci devresi başladı.
20:47
İLK DEVRE BİTTİ
Karşılaşmanın ilk yarısı Ferencvaros'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Anadolu Ajansı
20:38
ONANA BAŞARILI
36. Dakika: Ferencvaros gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Bamidele, çalımlarla ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı. Kaleci Onana son anda kornere çeldi.
20:18
İLK GOL GELDİ
17. Dakika: Ferencvaros öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına yapılan ortaya müsait pozisyonda kafasıyla vuran Zachariassen'in şutu ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.
Anadolu Ajansı
20:11
SALAH GOLLE BURUN BURUNA
8. Dakika: Salah gole yaklaştı. Onana'nın uzun topuyla ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Mohamed Salah, dar açıdan vuruşunda rakibini geçemedi.
Anadolu Ajansı
20:00
MAÇ BAŞLADI
Trabzonspor-Ferencvaros müsabakasında ilk düdük geldi.
19:39
TEKKE: "KAZANMAYA ÇIKTIK"
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "Kazanmak için çıkıyoruz. Bizim tarihimizde bu tip maçlar çok oynandı. Çok büyük zaferler de elde ettik. Şu an geldiğimiz noktada yüzde 100 hazır değiliz. Daha iyi olacağız. Katılacak oyuncularla güçleneceğiz. Taraftar desteğiyle birlikte kırılmadan devam etmeliyiz. Bir oyun anlayışımız var, bunun içinde kalıp devam ettirmeliyiz. Kadro kazanmaya yönelik. Bugün de özellikle Umut tercihi, uzun kalalım diyeydi sahada. Planlarımız var, kendi oyunumuzla, taraftarımızın coşkusuyla avantajlı bir skor alırız umarım."
Resmi Kurum
19:15
MUÇİ: "1 GÜN ANTRENMAN YAPABİLDİM"
Trabzonsporlu Ernest Muçi: "Sakatlık sürecim oldu, beklenenden erken döndüm 1 gün antrenman yapabildim. Süre alıp almayacağımı biliyorum. Maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan eminim."
Anadolu Ajansı
18:50
İLK 11'LER
Trabzonspor: Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk , Cabral, Melih, Bouchouari, Mohamed Salah, Saviolo, Umut, Onuachu. Ferencvaros: Dibusz, Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Rommens, Zachariassen, O'Dowda, Yusuf, Joseph.

EKSİK OYUNCULAR

 

Trabzonspor'da karşılaşma öncesinde 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

 

Bordo-mavili takımda uzun süreli sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Okay Yokuşlu ve Batagov'un yanı sıra tedavileri devam eden Folcarelli ile Muçi, forma giyemeyecek.

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