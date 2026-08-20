Trabzonspor kaybetti, tur Macaristan'a kaldı. Ferencvaros'a beklenmedik yenilgi

TEKKE: "KAZANMAYA ÇIKTIK"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "Kazanmak için çıkıyoruz. Bizim tarihimizde bu tip maçlar çok oynandı. Çok büyük zaferler de elde ettik. Şu an geldiğimiz noktada yüzde 100 hazır değiliz. Daha iyi olacağız. Katılacak oyuncularla güçleneceğiz. Taraftar desteğiyle birlikte kırılmadan devam etmeliyiz. Bir oyun anlayışımız var, bunun içinde kalıp devam ettirmeliyiz. Kadro kazanmaya yönelik. Bugün de özellikle Umut tercihi, uzun kalalım diyeydi sahada. Planlarımız var, kendi oyunumuzla, taraftarımızın coşkusuyla avantajlı bir skor alırız umarım."