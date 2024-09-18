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Trabzonspor-Kayserispor erteleme maçı ne zaman, saat kaçta? (Süper Lig)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında bu hafta Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Avrupa maçları nedeniyle ertelenen 3. hafta maçında Trabzonspor, Kayserispor'u sahasında yenmek ve ligde ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Trabzonspor-Kayserispor erteleme maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor-Kayserispor erteleme maçı ne zaman, saat kaçta? (Süper Lig)

Trendyol 3. hafta erteleme maçında yarın Bellona 'u konuk edecek. Trabzonspor-Kayserispor erteleme maçı ne zaman, saat kaçta?

TRABZONSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR İLK GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR

Ligde yaptığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, Bellona Kayserispor karşısında sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Edin Visca, sakatlığı süren Enis Destan ve Hüseyin Türkmen ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından sonra bordo-mavili takıma transfer olan Simon Banza, Muhammed Cham ve Serdar Saatçı, statü gereği forma giyemeyecek.

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