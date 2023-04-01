Trabzonspor Kayserispor karşısında çıkış arıyor: İlk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta'nın açılış maçlarından biri Trabzon'da oynanacak. Orhan Ak ile sezon sonuna kadar yola devam etme kararı alan Trabzonspor, ligin en az beraberlik alan ekibi Yukatel Kayserispor'u ağırlıyor.



Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak maçı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar’ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Anıl Usta yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mert Güzenge olacak.



Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. Yankaya’ya AVAR’da Neslihan Muratdağı ve Cevdet Kömürcüoğlu eşlik edecek.



İLK 11'LER



Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Abdülkadir, Siopis, Yusuf, Visca, Markovic, Gomez



Yukatel Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Ackah, Mensah, Cardoso, Emrah, Mane, Thiam

Galatasaray Adana Demirspor'u konuk ediyor: Eksikler ve muhtemel 11'ler Haberi Görüntüle