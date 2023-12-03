Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İlk 11'ler belli oldu)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.



3 Aralık Pazar günü Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Trabzonspor - Kayserispor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve geldiği ikinci dönemde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yaşamayan bordo-mavililer, Kayserispor karşısında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.



Trabzonspor'da sarı kart cezalısı Mendy ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Fernandez yarınki karşılaşmada görev alamayacak.



USTA-ÇIRAK BU KEZ RAKİP



Trabzonspor ile Kayserispor maçı iki teknik direktörün ilginç buluşmasına da sahne olacak. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir’de teknik direktörlük yaptığı dönemde, Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar o dönem yardımcı antrenörlüğü görevinde bulunuyordu. İki teknik adamın takımlarının başında çıkacakları maç bu kez usta-çırak rekabetine sahne olacak.



53. RANDEVU



Trabzonspor ile Kayserispor 53. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 52 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 32-8 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



Trabzonspor, bu maçlarda Kayserispor kalesine 99 gol atarken, kalesinde ise 56 gol gördü. Bordo-mavililer sahasında oynadığı 26 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.



İLK 11'LER



TRABZONSPOR: Uğurcan, Denswil, Baniya, Eren, Larsen, Berat, Abdülkadir, Trezeguet, Pepe, Visca, Onuachu



KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Cardoso, Karimi, Kemen, Ramazan, Boa Morte, Thiam