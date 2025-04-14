Trabzonspor kazandı, yerel basın coştu: "Zubgoool"

Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup eden Trabzonspor’da hem yüzler güldü hem de geçen hafta Fenerbahçe maçında alınan mağlubiyet sonrası taraftarın gönlünü aldı.

Bordo-mavili takımda Başakşehir maçı öncesi göreve getirilen teknik direktör Fatih Tekke, Süper Lig’de ilk iç saha galibiyetini almış oldu.

Genç teknik adam Başakşehir deplasman galibiyetiyle başladığı Trabzonspor serüveninde sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalmış, deplasmanda Fenerbahçe’ye 4-1 mağlup olmuştu.

Tekke, Çaykur Rizespor’u yenerek ilk iç saha galibiyetini almış oldu.



ZUBKOV TARİHE GEÇTİ



Trabzonspor’un devre arası transfer döneminde renklerine kattığı Ukraynalı oyuncu Oleksandır Zubkov attığı goller ve performansı ile maça damgasını vurdu. Zubkov, Trabzonspor tarihinde bir Süper Lig maçında Çaykur Rizespor'a iki gol atan ilk yabancı oyuncu oldu.



Bu arada Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin Süper Lig kariyerinde puan kaybetmeden en fazla karşılaştığı meslektaşı ise Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut (3 galibiyet) oldu.



YEREL BASIN MANŞETLERİ



Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Çaykur Rizespor karşısında aldığı galibiyeti farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.



Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:



Sonnokta: İşte gerçek fırtına



Günebakış: Rize’ye Zubkov yetti



Taka: Fırtına kendine geldi



Karadeniz: Fırtına’dan mutlusu yok



Ekspres: Zubgoool