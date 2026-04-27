Trabzonspor kazanırsa Fenerbahçe üçüncü olacak. Zirvedeki tüm hesaplar ve kalan maçlar
27.04.2026 09:29
Galatasaray 7 puan farklı liderlik koltuğunda oturuyor.
Derbi sonrası zirvede hesaplar değişti. Bu akşam oynanacak maç sıralamayı değiştirebilir. İşte Süper Lig'de son durum ve kalan maçlar...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluk için büyük bir avantaj yakaladı.
Sarı kırmızılı ekip, son 3 hafta öncesinde sarı-lacivertlilerle 7, bugün sahaya çıkacak Trabzonspor'a da maç fazlasıyla 9 puan fark attı. Bordo mavili ekip kazanırsa bu fark 6'ya düşecek ve Fenerbahçe üçüncü sıraya gerileyecek.
ŞAMPİYONLUK SENARYOLARI
Galatasaray, kalan 3 maçta 4 puan alması durumunda rakiplerinin sonuçlarına bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek. Trabzonspor'un tüm maçlarını kazanması ve sarı kırmızılı ekibin iki maçını kaybetmesi halinde bordo mavililer şampiyon olacak.
Fenerbahçe'nin şampiyon olması içinse sarı kırmızılı ekibin kalan maçlarının hepsini kaybetmesi sarı lacivertlilerin ise hepsini kazanması gerekiyor.
ZİRVEDE KALAN MAÇLAR
GALATASARAY (74 PUAN)
Samsunspor (D)
Antalyaspor
Kasımpaşa (D)
FENERBAHÇE (67 PUAN)
Başakşehir
Konyaspor (D)
Eyüpspor
TRABZONSPOR (65 PUAN)
Konyaspor (D)
Göztepe
Beşiktaş (D)