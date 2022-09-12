Trabzonspor-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında temsilcimiz Trabzonspor, Kızılyıldız ile mücadele edecek. Gruplara istediği gibi başlayamayan bordo-mavililer, 14 maçlık Avrupa galibiyeti hasretine son vermek istiyor. Peki, Trabzonspor-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



TRABZONSPOR-KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Trabzonspor, 15 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Kızılyıldız'ı konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak.



Mücadele Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR AVRUPA'DA GALİBİYETE HASRET



Avrupa kupalarında oynadığı son 14 karşılaşmada 10 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, bu hasretine Kızılyıldız karşısında son vermek istiyor.

TARİHİNDE İLK KEZ SIRP TAKIMIYLA EŞLEŞTİ



Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir Sırbistan temsilcisiyle eşleşti. Kızılyıldız bugüne kadar Türk takımlarıyla oynadığı dört maçta da Galatasaray'a rakip oldu ve bu karşılaşmalarda yenilgi almadı. Söz konusu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Sırp temsilcisi 55 milyon 850 bin Euro'luk kadro değerine sahip.



Takımın öne çıkan yıldızı ise 8 Milyon Euro'luk değeri ile 10 numara pozisyonunda oynayan Mirko Ivanic. Bu oyuncu dışında Aleksandar Dragovic, Aleksandar Katai ve Strahinja Erakovic takımın etkili isimleri.



Sırbistan temsilcisi maçlarını ise 55 bin kapasiteli Rajko Mitic Stadyumu'nda oynuyor. Takımın Teknik Direktörü ise 43 yaşındaki Dejan Stankovic. Kızılyıldız, Avrupa ve dünyada ün salmış bir taraftara sahip.

AVRUPA'DA 143. MAÇ



UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında perşembe günü Sırbistan'ın Kızılyıldız takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarında 143. maçına çıkacak.



Trabzonspor, Avrupa'da geride kalan 142 maçta 50 galibiyet, 37 beraberlik ve 55 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 180 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 197 gol gördü.