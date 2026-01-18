Trabzonspor, Kocaeli'de son dakikada güldü
18.01.2026 16:09
Son Güncelleme: 18.01.2026 19:07
Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Kocaelispor'u son dakika golüyle mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekip, 18. dakikada Petkovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Trabzonspor, 44. dakikada Augusto ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Bordo-mavililer, 90+1. dakikada Ernest Muçi'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi.
Bu skorun ardından iki maç aradan sonra kazanan ve puanını 38 yapan Trabzonspor, üçüncü sırada yer aldı. Altı maçlık yenilmezlik serisi sona eren Kocaelispor ise 23 puanla dokuzuncu basamakta yer buldu.
Trabzonspor, gelecek hafta Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Kocaelispor ise Samsunspor deplasmanına çıkacak.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
KOCAELİSPOR 1-2 TRABZONSPOR
1' Maç başladı.
16' Kocaelispor tehlikesi! Rakip kaleye yüklenen ev sahibi ekipte ceza sahası içine gönderilen topu kontrol eden Tayfur Bingöl'ün vuruşunu kaleci Onana köşede kontrol etti.
18' GOL! Kocaelispor 1-0 önde! Sağ kanatta topla buluşan Tayfur Bingöl'ün ortasını ceza sahası içinde müsait pozisyonda olan Petkovic tamamladı ve skor 1-0'a geldi.
20' Trabzonspor beraberliğe yaklaştı! Ceza sahası içinde topla buluşan Ernest Muçi'nin karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu kaleci son anda çeldi.
41' NET GOL KAÇTI! Sağ kanattan gelişen atakta Wagner Pina'nın içeriye çevirdiği top, savunmadan sekti ve Zubkov'un önüne düştü. Ukraynalı futbolcunun müsait pozisyonda yaptığı vuruş direğin hemen yanından auta gitti.
44' GOL! Trabzonspor eşitliği yakaladı! Bordo-mavililerin sol kanattan gelişen atağında Olaigbe'nin ortasına iyi yükselen Augusto'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skoru 1-1'e getirdi.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
51' Kocaelispor gole çok yaklaştı! Ceza sahası içine gönderilen topu takip eden Tayfur Bingöl'ün sert vuruşu yan ağlarda kaldı.
74' Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç, Petkovic'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
77' Trabzonspor'da Muçi, Ahmet'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.
90+1' GOL! Trabzonspor öne geçti! Gelişen hızlı hücumda sol kanatta topla buluşan Muçi'nin ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve skor 2-1'e geldi.
Trabzonsporlu Wagner Pina ve Kocaelisporlu Rivas'ın ikili mücadelesi.
İLK 11'LER
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Rivas, Linetty, Agyei, Tayfur, Churlinov, Petkovic.
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.
TEKKE'DEN 4 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son resmi maçın kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı.
Bordo-mavili futbol takımı, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'ndaki müsabakaya Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Felipe Augusto 11'i ile çıktı.
Trabzonspor'un yedek kulübesinde Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Taha Emre İnce, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Bouchouari, Nwakaeme, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Cihan Çanak yer aldı.
Teknik direktör Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası ikinci hafta maçında deplasmanda İstanbulspor'u 6-1 yendikleri maçın 11'inde 4 değişikliğe gitti. Tekke, kalede Onuralp Çevikkan, sol bekte Cihan Çanak, orta sahada da Bouchouari ve Ozan Tufan'ı yedeğe çekti.
Tekke, bu oyuncuların yerine Onana, Mustafa Eskihellaç, Oulai ve Zubkov'u sahaya sürdü.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke.
OULAI GERİ DÖNDÜ, ONUACHU KADRODA YER ALMADI
Trabzonspor'un Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili formasını giyen Christ Inao Oulai, turnuvanın tamamlanmasının ardından bordo-mavili formaya kavuştu.
Nijerya ile dün Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülük maçında Mısır'a karşı 45 dakika forma giyen Paul Onuachu ise kadroda yer almadı.
Trabzonspor takımı, maç öncesi fotoğraf çektirdi.