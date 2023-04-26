Trabzonspor kongresinde ‘usulsüzlük’ iddialarına dava

Trabzonspor kongre üyesi Levent Sekban, bağımsız yönetim kuruluna da aday olduğu kulübün 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleşen ve Ertuğrul Doğan’ın 18’inci başkanı olarak seçildiği olağanüstü genel kurulunda, oy kullanma, sayım ve eski başkan Ahmet Ağaoğlu döneminin ibrasında usulsüzlük olduğu iddiasıyla 24 Nisan’da Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

İddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Trabzon 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldı. Duruşma tarihini belirlemesi beklenen mahkeme; Trabzonspor Kulübü ve Olağanüstü Genel Kurul Divanı’ndan iddialara yönelik tüm belgeleri talep etti.



AĞAOĞLU’NUN İBRASINDA USULSÜZLÜK İDDİASI



Dava dilekçesinde, eski başkan Ağaoğlu döneminin ibra oylaması gerçekleşirken toplantıda hazır bulunan üye sayısının tespit edilmediği, genel kurula açıklanmadığı, salt çoğunluğun sağlanmadığı ve uygulamanın Türk Medeni Kanunu ile Trabzonspor Kulübü tüzüğünün ilgili maddeleri gereğince usulsüzlük içerdiği öne sürüldü.



‘GEÇERSİZ OYLAR GEÇERLİ SAYILDI’ İDDİASI



Dava dilekçesinde, kongrede başkan seçilen Doğan’a verilen oylar ile geçerli oy sayısı arasında tutarsızlıkların olduğu, üzeri çizilmiş ve iptal olması gereken oy pusulalarının geçerli sayıldığı, hazirun cetvelinde belirtilen üye sayısı ile kongre divanının beyanları arasında çelişkiler bulunduğu da iddia edildi. Dilekçede, kongrede geçerli oy sayısı 1127’den Ertuğrul Doğan’ın 919 oy aldığı, sonrasında divan kurulunca yapılan duyuru metninde ise geçerli oy sayısının 1184, Doğan'ın da 1157 oy aldığının açıklandığına dikkat çekildi.