Trabzonspor, Konya deplasmanında. Muhtemel 11'ler
12.09.2026 10:53
Trabzonspor son olarak Gençlerbirliği'ni 5-0 yenmişti.
Trabzonspor, Konyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper lig'in 5. haftasında Tümosan Konyaspor'a konuk olacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Reşat Nur Coşkunses düdük çalacak.
Bordo-mavili ekipte Batagov, Folcarelli, Malinovskyi ve Okay Yokuşlu kamp kadrosunda yer almadı.
Trabzonspor, 7 puanla 4. sırada bulunuyor.
İlk 4 maçını da kaybeden Konyaspor ise son sırada. İki takım Süper Lig’de 50 kez karşılaştı.
Trabzonspor 25, Konyaspor 13 galibiyet aldı, 12 karşılaşma ise berabere tamamlandı.
MUHTEMEL 11'LER
Tümosan Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Rayyan, Adil, Masuaku, Melih, Jevtovic, Gonçalves, Deniz, Muleka, Mohamed.
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Ozan, Muçi, Salah, Aral, Onuachu (Franculino).