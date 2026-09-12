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Trabzonspor, Konya deplasmanında. Muhtemel 11'ler

12.09.2026 10:53

Trabzonspor, Konya deplasmanında. Muhtemel 11'ler
Anadolu Ajansı

Trabzonspor son olarak Gençlerbirliği'ni 5-0 yenmişti.

NTV - Haber Merkezi
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Trabzonspor, Konyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper lig'in 5. haftasında Tümosan Konyaspor'a konuk olacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Reşat Nur Coşkunses düdük çalacak.

 

Bordo-mavili ekipte Batagov, Folcarelli, Malinovskyi ve Okay Yokuşlu kamp kadrosunda yer almadı.
 

Trabzonspor, 7 puanla 4. sırada bulunuyor.
 

İlk 4 maçını da kaybeden Konyaspor ise son sırada. İki takım Süper Lig’de 50 kez karşılaştı.
 

Trabzonspor 25, Konyaspor 13 galibiyet aldı, 12 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

MUHTEMEL 11'LER

 

Tümosan Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Rayyan, Adil, Masuaku, Melih, Jevtovic, Gonçalves, Deniz, Muleka, Mohamed.

 

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Ozan, Muçi, Salah, Aral, Onuachu (Franculino).