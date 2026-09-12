Trabzonspor, Konya deplasmanında. Muhtemel 11'ler

Trabzonspor , Trendyol Süper lig 'in 5. haftasında Tümosan Konyaspor 'a konuk olacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Reşat Nur Coşkunses düdük çalacak.

Bordo-mavili ekipte Batagov, Folcarelli, Malinovskyi ve Okay Yokuşlu kamp kadrosunda yer almadı.



Trabzonspor, 7 puanla 4. sırada bulunuyor.



İlk 4 maçını da kaybeden Konyaspor ise son sırada. İki takım Süper Lig’de 50 kez karşılaştı.



Trabzonspor 25, Konyaspor 13 galibiyet aldı, 12 karşılaşma ise berabere tamamlandı.