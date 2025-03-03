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Trabzonspor, Konya'da 90+10'da yıkıldı

Trendyol Süper Lig'in Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a 90+10'de gelen golle 1-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, Konya'da 90+10'da yıkıldı

'de 26. hafta mücadelesinde  ile , MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaştı.

Mücadele 1-0 Konyaspor lehine sona erdi. Galibiyet golü 90+10. dakikada Umut Nayir'in penaltısından geldi. 

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor 32 puanda kalırken, Konyaspor ise 28 puana yükseldi. 

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