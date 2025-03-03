Trabzonspor, Konya'da 90+10'da yıkıldı

Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Trabzonspor, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaştı.



Mücadele 1-0 Konyaspor lehine sona erdi. Galibiyet golü 90+10. dakikada Umut Nayir'in penaltısından geldi.



Bu sonuçla birlikte Trabzonspor 32 puanda kalırken, Konyaspor ise 28 puana yükseldi.