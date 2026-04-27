Trabzonspor, Konya'da mağlup oldu ve fırsat tepti

27.04.2026 19:02

Son Güncelleme: 27.04.2026 21:57

Anadolu Ajansı

Trabzonsporlu futbolcuların yaşadığı üzüntü.

NTV - Haber Merkezi

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Konyaspor'a mağlup oldu ve ikincilik fırsatını kaçırdı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

 

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 32 ve 40. dakikalarda Berkan Kutlu kaydetti. Bordo-mavililerin tek sayısı ise 79. dakikada Felipe Augusto'dan geldi.

 

Bu skorun ardından üst üste 3. kez puan kaybeden Trabzonspor, 65 puanda kaldı ve 3. sırada yer aldı. Fırtına, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kaybettiği haftada ikinci olma şansını tepti. Üst üste 3. kez kazanan Konyaspor ise 40 puanla 8. basamakta yer buldu.

 

Trabzonspor, gelecek hafta Göztepe'yi konuk edecek. Konyaspor ise Rizespor deplasmanına çıkacak.

21:43
GOL İPTAL EDİLDİ
84. Dakika: Konyaspor'un golü iptal edildi. Hızlı gelişen atakta Muleka'nın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Gonçalves'in vuruşu ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
21:38
FARK 1'E İNDİ
79. Dakika: Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Bir süredir rakip kalede ataklarını sıklaştıran bordo-mavililerde Wagner Pina'nın ortasını kafasıyla filelere gönderen Felipe Augusto, skoru 2-1'e getirdi.
21:13
MUÇI GOLE ÇOK YAKLAŞTI
54. Dakika: Trabzonspor'dan üst üste ataklar. Sol kanattan gelişen atakta Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahasına giren Muçi'nin rakibini çalımlayıp çektiği şut, uzak direğin dibinden dışarı gitti.
IHA
21:13
DENİZ'DEN NWAKAEME'YE GEÇİT YOK
53. Dakika: Trabzonspor gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Nwakaeme'nin orta şut karışımı vuruşunu kaleci Deniz son anda kurtardı.
IHA
21:03
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Konyaspor-Trabzonspor maçının ikinci devresi başladı.
IHA
20:51
İLK DEVRE BİTTİ
Karşılaşmanın ilk yarısı, Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
IHA
20:41
FARK 2'YE ÇIKTI
40. Dakika: Konyaspor farkı 2'ye yükseltti. Hızlı gelişen atakta sol kanattan koşu gösteren Berkan Kutlu, Bardhi'nin pasıyla altı pasa kadar girdi. Tek vuruş yapan Kutlu, skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.
Resmi Kurum
20:33
İLK GOL GELDİ
32. Dakika: Konyaspor öne geçti. Kazanılan korneri pasla kullanan ev sahibinde ceza sahası dışında topla buluşan Olaigbe'nin şutu kaleci Onana'dan döndü. Seken topu Berkan Kutlu kafasıyla tamamladı ve skor 1-0'a geldi.
Resmi Kurum
20:28
ONUACHU DENEDİ, DIŞARI GİTTİ
27. Dakika: Trabzonspor etkili geldi. Nwakaeme, çalımlarla getirdiği topu ceza sahasının sağındaki Pina ile buluşturdu. Pina'nın ortasına iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşu az farkla auta gitti.
Anadolu Ajansı
20:23
DİREK, GOLE İZİN VERMEDİ
22. Dakika: Konyaspor direğe takıldı. Sağ kanattan gelişen atakta Deniz Türüç'ün içeriye çevirdiği top ceza yayı üzerine açıldı. Jevtovic'in tek vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.
20:22
BERKAN, ONANA'YI GEÇEMEDİ
21. Dakika: Onana bir kez daha başarılı. Organize gelişen Konyaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi'nin koşu yoluna bıraktığı meşin yuvarlağa gelişine vuran Berkan'ın şutunu kaleci Onana kurtardı.
20:17
TRABZONSPOR NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ
15. Dakika: Bu kez Trabzonspor golle burun buruna. Konyaspor kalecisi Deniz'in kısa düşen pasında araya giren Muçi, ceza sahasında topla hareketlendi ancak kaleci Deniz açıyı kapattı. Arnavut futbolcu, hemen yanındaki Onuachu'yu gördü. Nijeryalı golcü, attığı çalım sonrası şutunu çekti ancak savunma araya girdi.
IHA
20:12
ÜST ÜSTE İKİ KURTARIŞ
11. Dakika: Konyaspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Berkan'ın ceza sahasına çevirdiği topa Jevtovic'in vuruşunu kaleci Onana köşeden çıkardı. Dönen topu Muleka tamamlamak istedi ancak yine Onana gole izin vermedi.
Anadolu Ajansı
20:00
İLK DÜDÜK GELDİ
Konyaspor-Trabzonspor maçı başladı.
Anadolu Ajansı
19:33
TEKKE: "HEDEFİMİZE ÇOK NET YAKLAŞTIK"
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "Türkiye Kupası'nda ciddi bir hasar aldık. Savic'in olmayışı sebebiyle zorunluluktan değişiklikler yaptık. Belki de ilk kez oynayacak o bölgede Lovik. Savic belki kupa maçına kadar bizimle olmayacak. Hedeflerimizden bir tanesine daha çok net bir şekilde yaklaşmış durumdayız. Bugün kazanırsak belki de bu gerçekleşecek. Bugün sakatlık olmamasını temenni ediyorum."
IHA
18:43
İLK 11'LER
Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Marko, Melih, Deniz, Olaigbe, Bardhi, Muleka. Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Lovik, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Nwakaeme, Onuachu.
Anadolu Ajansı
NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery