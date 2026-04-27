Trabzonspor, Konya'da mağlup oldu ve fırsat tepti
27.04.2026 19:02
Son Güncelleme: 27.04.2026 21:57
Trabzonsporlu futbolcuların yaşadığı üzüntü.
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Konyaspor'a mağlup oldu ve ikincilik fırsatını kaçırdı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 32 ve 40. dakikalarda Berkan Kutlu kaydetti. Bordo-mavililerin tek sayısı ise 79. dakikada Felipe Augusto'dan geldi.
Bu skorun ardından üst üste 3. kez puan kaybeden Trabzonspor, 65 puanda kaldı ve 3. sırada yer aldı. Fırtına, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kaybettiği haftada ikinci olma şansını tepti. Üst üste 3. kez kazanan Konyaspor ise 40 puanla 8. basamakta yer buldu.
Trabzonspor, gelecek hafta Göztepe'yi konuk edecek. Konyaspor ise Rizespor deplasmanına çıkacak.