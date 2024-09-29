Trabzonspor, Konyaspor karşısında siftah yaptı: Banza yıldızlaştı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor evinde karşılaştığı Konyaspor'u 3-2 mağlup etti ve bu sezon ilk kez 3 puan aldı.

Bordo mavililerde yeni transfer Banza iki gol kaydetti.

MAÇTAN NOTLAR

Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Murat Tuğberk Curbay



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Cham dk. 36), Bardhi (Lundstram dk. 46), Nwakaeme (Serdar Saatçı dk. 83), Visca (Orsiç dk. 90), Banza (Draguş dk. 90)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Barisic, Umut Güneş, Arif Boşluk, Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Şenol Güneş



Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer (Damjanovic dk. 75), Guilherme, Uğurcan Yazğılı (Keyta dk. 57), Marko Jevtovic (Umut Nayir dk.68), Yusuf Erdoğan (Melih İbrahimoğlu dk. 68), Pedrinho, Ndao (Aleksiç dk. 57), Blaz Kramer

Yedekler: Yavuz Aygün, Yasir Subaşı, Louka Andreasen, Ufuk Akyol, Oğulcan Ülgün

Teknik Direktör: Ali Çamdalı



Goller: Visca (dk.16), Banza (dk. 45+2 pen. ve dk. 54) (Trabzonspor), Adil Demirbağ (dk. 25), Keyta (dk. 90) (Konyaspor)



Sarı kartlar: Visca, Denswil, Malheiro, Serdar Saatçı (Trabzonspor), Adil Demirbağ (Konyaspor)