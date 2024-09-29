Trabzonspor, Konyaspor karşısında siftah yaptı: Banza yıldızlaştı!
Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon ilk kez kazandı. Konyaspor 'u 3 golle geçen bordo mavililerde yeni transfer Banza attığı gollerle yıldızlaştı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor evinde karşılaştığı Konyaspor'u 3-2 mağlup etti ve bu sezon ilk kez 3 puan aldı.
Bordo mavililerde yeni transfer Banza iki gol kaydetti.
MAÇTAN NOTLAR
Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Murat Tuğberk Curbay
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Cham dk. 36), Bardhi (Lundstram dk. 46), Nwakaeme (Serdar Saatçı dk. 83), Visca (Orsiç dk. 90), Banza (Draguş dk. 90)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Barisic, Umut Güneş, Arif Boşluk, Poyraz Efe Yıldırım
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer (Damjanovic dk. 75), Guilherme, Uğurcan Yazğılı (Keyta dk. 57), Marko Jevtovic (Umut Nayir dk.68), Yusuf Erdoğan (Melih İbrahimoğlu dk. 68), Pedrinho, Ndao (Aleksiç dk. 57), Blaz Kramer
Yedekler: Yavuz Aygün, Yasir Subaşı, Louka Andreasen, Ufuk Akyol, Oğulcan Ülgün
Teknik Direktör: Ali Çamdalı
Goller: Visca (dk.16), Banza (dk. 45+2 pen. ve dk. 54) (Trabzonspor), Adil Demirbağ (dk. 25), Keyta (dk. 90) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Visca, Denswil, Malheiro, Serdar Saatçı (Trabzonspor), Adil Demirbağ (Konyaspor)
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