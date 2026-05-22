Trabzonspor, Konyaspor'u mağlup etti ve Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü
22.05.2026 19:46
Son Güncelleme: 22.05.2026 22:51
Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinci.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı Konyaspor'u mağlup ederek turnuvada şampiyon oldu.
Futbolda 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi.
Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 18 ve 79 (P) dakikalarda Paul Onuachu kaydetti. Konyaspor'un sayısı ise 50. dakikada Jackson Muleka'dan geldi.
Konyaspor'da Enis Bardhi, 58. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.
KUPADA ŞAMPİYON TRABZONSPOR
Bu skorun ardından Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.
TRABZONSPOR'UN 10. ZAFERİ
Trabzonspor, Konyaspor karşısında Türkiye Kupası'nda 18. kez final oynadı.
Bordo-mavililer, müsabakayı kazanarak 10. kez Türkiye Kupası'nda zaferi elde etti.
Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaşmıştı.
Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997, 2012-2013, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonundaki finallerde ise kupayı kaybetmişti.
TEKKE'DEN 7 FARKLI TERCİH
Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, son maçın ilk 11'ine göre 7 değişikliğe gitti.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan finalde Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muci, Augusto ve Onuachu'yu ilk 11'de oynattı.
Bordo-mavili takımın teknik direktörü, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Nwakaeme, Ozan Tufan, Lovik, Onuralp Çakıroğlu, Umut Nayir, Oulai, Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan'ı yedek kulübesinde bekletti.
Tekke, Gençlerbirliği'ne karşı 3-0 mağlup oldukları lig maçına göre ilk 11'de 7 değişikliğe giderek Onuralp Çevikkan, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan,Oulai, Mwakaeme ve Umut Nayir'i yedeğe çekti.
Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçında forma giyen Pina, Bouchouari, Augusto ve Onuachu, Konyaspor karşısında da sahaya ilk 11'de çıktı.
Karadeniz ekibinde Batagov ve Okay Yokuşlu da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer bulamadı.
KONYASPOR'DA 10 DEĞİŞİKLİK BİRDEN
TÜMOSAN Konyaspor'da ise teknik direktör İlhan Palut, Bahadır Han Göngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Enis Bardhi, Gonçalves ve Muleka ilk 11'ini tercih etti.
Yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü, yedeklere ise Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Jinho Jo, Baniya, Andzouana, Arif Boşluk, Svendsen, Bjorlo, Olaigbe ve Kramer'i aldı.
Palut, Süper Lig'in son maçında 2-1 yenildikleri Kayserispor maçında ilk 11'de oynattığı Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Baniya, Ata Yanık, Bazoer, Jinho Jo, Andzouana, İsmail Esat Buğa, Svendson ve Eren Cemali Yağmur'a bu maçta görev vermedi.
Palut, Kayserispor karşılaşmasındaki ilk 11'inden sadece Arif Boşluk'u Trabzonspor karşısında sahaya çıkardı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, maç öncesi bir araya geldi.
BAKAN BAK, TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da izledi.
Bakan Bak, karşılaşma öncesinde iki takıma da başarı dilediğini belirtti.
TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
İki takım taraftarları final maçı öncesinde stat çevresinde yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman bir arada vakit geçiren Konyaspor ve Trabzonspor taraftarları statta kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.
Taraftarlar, maç öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.
Taraftarlar, tribünlerde renkli görüntüler oluşturdu.