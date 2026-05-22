Trabzonspor, Konyaspor'u mağlup etti ve Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü

22.05.2026 19:46

Son Güncelleme: 22.05.2026 22:51

Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinci.

NTV - Haber Merkezi
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı Konyaspor'u mağlup ederek turnuvada şampiyon oldu.

Futbolda 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

 

Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 18 ve 79 (P) dakikalarda Paul Onuachu kaydetti. Konyaspor'un sayısı ise 50. dakikada Jackson Muleka'dan geldi.

 

Konyaspor'da Enis Bardhi, 58. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

 

KUPADA ŞAMPİYON TRABZONSPOR

 

Bu skorun ardından Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.

 

TRABZONSPOR'UN 10. ZAFERİ

 

Trabzonspor, Konyaspor karşısında Türkiye Kupası'nda 18. kez final oynadı.

 

Bordo-mavililer, müsabakayı kazanarak 10. kez Türkiye Kupası'nda zaferi elde etti.

 

Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaşmıştı.

 

Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997, 2012-2013, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonundaki finallerde ise kupayı kaybetmişti.

22:43
KAZANAN TRABZONSPOR
Trabzonspor, müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve Türkiye Kupası'nı kazanan taraf oldu.
22:28
TRABZONSPOR YENİDEN ÖNDE
79. Dakika: Trabzonspor 2-1 öne geçti. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Paul Onuachu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve takımını yeniden üstünlüğe taşıdı.
22:25
TRABZONSPOR PENALTI KAZANDI
76. Dakika: Bu kez Trabzonspor penaltı kazandı. Kullanılan köşe vuruşunda Onuachu'nun yükseldiği topa Jevtovic'in elle müdahale ettiğini gösteren hakem Meler, penaltı noktasını gösterdi.
22:19
AUGUSTO VURDU, BAHADIR ÇIKARDI
69. Dakika: Trabzonspor öne geçme fırsatını tepti. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Augusto'nun kafa vuruşunu kaleci Bahadır çeldi. Dönen topa bir kez daha vuran Augusto, bu kez auta attı.
22:08
PENALTI KAÇTI
58. Dakika: Konyaspor, penaltıdan yararlanamadı. Topun başına geçen Enis Bardhi, penaltıyı direğe nişanladı. Dönen topu Muleka tamamlamak istedi ancak kaleci Onana, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
22:04
KONYASPOR PENALTI KAZANDI
54. Dakika: Konyaspor penaltı kazandı. Kazanılan korner sonrası ceza sahasına yapılan orta sonrası topsuz alanda Konyasporlu Adil Demirbağ yerde kaldı ve hemen ardından yapılan kafa vuruşu Savic'ten geri döndü. Hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.
22:01
MAÇTA EŞİTLİK VAR
50. Dakika: Konyaspor eşitliği sağladı. Ceza sahasına yapılan ortaya kafasıyla vuran Muleka'nın şutunu kaleci Onana kurtardı. Dönen topu kontrol eden Kongolu futbolcu bu kez dönerek vurdu ve ağları sarsarak durumu 1-1'e getirdi.
21:54
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Trabzonspor-Konyaspor maçının ikinci yarısı başladı.
21:37
İLK DEVRE BİTTİ
Antalya'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
21:10
KONYASPOR NET FIRSATI KAÇIRDI
25. Dakika: Konyaspor beraberliğe yaklaştı. Uğurcan Yazğılı, sağ kanattan getirdiği topu arka direğe ortaladı. Tek vuruş yapmak isteyen Bardhi'nin şutu üstten auta çıktı.
21:02
İLK GOL GELDİ
18. Dakika: Trabzonspor 1-0 önde. Sağ kanattan gelişen atakta Pina'nın ceza sahasına çevirdiği topu gelişine şık bir şekilde tamamlayan Paul Onuachu, fileleri havalandırdı ve skor 1-0'a geldi.
20:49
5 DAKİKALIK ARA SONRASI OYUN HAREKETLENDİ
5. Dakika: Saha içine atılan yabancı maddelerin temizlenmesinin ardından karşılaşma, kaldığı yerden devam etti.
20:46
MAÇ BAŞLADIĞI GİBİ DURDU
Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte saha içine atılan yanıcı ve patlayıcı maddeler nedeniye oyun durdu.
20:45
FİNAL BAŞLADI
Trabzonspor-Konyaspor maçında ilk düdük geldi.
20:13
TEKKE: "EN GÜÇLÜ KADROMUZLA SAHADAYIZ"
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "Her maç gibi finaller de zorlu geçer. Rakibimiz, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyerek finale geldi. Biz de zorlu süreçlerden geçerek buraya ulaştık. Herkes formalarını giyerek gelmiş, o duyguyu hissettim. Aynı duygu bizde de var. Kupayı çok istiyoruz. Bugün çok şükür, en güçlü kadromuzla sahadayız. İnşallah Rabbim lütfeder. Sonuçta futbol bu, rakibimiz de güçlü bir takım. Umarım taraftarlarımızı buradan üzgün göndermeyiz."
20:12
PALUT: "SONUÇ İNŞALLAH LEHİMİZE OLUR"
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Öncelikle burada final oynayacak olmamızdan dolayı mutluyuz. Her final oynayan takım gibi biz de kazanmak istiyoruz. Dışarıda çok güzel bir ambiyans var. Rakibimiz Trabzonspor iyi bir takım. Bu sezonun büyük bir bölümünü başarılı geçirdiler ve yarışın içinde oldular. Biz de ligin ikinci yarısından itibaren çıkışa geçtik ve kritik bir durumdan sıyrıldık. Kupada da adım adım finale gelmeyi başardık. Oyuncularımı oldukça konsantre görüyorum, çok iyi mücadele edeceklerinden eminim. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum ancak sonucu hiç kimse bilemez. İnşallah bizim lehimize olur."
19:46
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu. Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Marko, Melih, D. Türüç, Bardhi, Diogo, Muleka.
TEKKE'DEN 7 FARKLI TERCİH

 

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, son maçın ilk 11'ine göre 7 değişikliğe gitti.

 

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan finalde Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muci, Augusto ve Onuachu'yu ilk 11'de oynattı.

 

Bordo-mavili takımın teknik direktörü, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Nwakaeme, Ozan Tufan, Lovik, Onuralp Çakıroğlu, Umut Nayir, Oulai, Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan'ı yedek kulübesinde bekletti.

 

Tekke, Gençlerbirliği'ne karşı 3-0 mağlup oldukları lig maçına göre ilk 11'de 7 değişikliğe giderek Onuralp Çevikkan, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan,Oulai, Mwakaeme ve Umut Nayir'i yedeğe çekti.

 

Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçında forma giyen Pina, Bouchouari, Augusto ve Onuachu, Konyaspor karşısında da sahaya ilk 11'de çıktı.

 

Karadeniz ekibinde Batagov ve Okay Yokuşlu da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer bulamadı.

 

KONYASPOR'DA 10 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

 

TÜMOSAN Konyaspor'da ise teknik direktör İlhan Palut, Bahadır Han Göngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Enis Bardhi, Gonçalves ve Muleka ilk 11'ini tercih etti.

 

Yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü, yedeklere ise Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Jinho Jo, Baniya, Andzouana, Arif Boşluk, Svendsen, Bjorlo, Olaigbe ve Kramer'i aldı.

 

Palut, Süper Lig'in son maçında 2-1 yenildikleri Kayserispor maçında ilk 11'de oynattığı Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Baniya, Ata Yanık, Bazoer, Jinho Jo, Andzouana, İsmail Esat Buğa, Svendson ve Eren Cemali Yağmur'a bu maçta görev vermedi.

 

Palut, Kayserispor karşılaşmasındaki ilk 11'inden sadece Arif Boşluk'u Trabzonspor karşısında sahaya çıkardı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, maç öncesi bir araya geldi.

BAKAN BAK, TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

 

Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da izledi.

 

Bakan Bak, karşılaşma öncesinde iki takıma da başarı dilediğini belirtti.

 

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

 

İki takım taraftarları final maçı öncesinde stat çevresinde yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman bir arada vakit geçiren Konyaspor ve Trabzonspor taraftarları statta kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

 

Taraftarlar, maç öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlar, tribünlerde renkli görüntüler oluşturdu.

