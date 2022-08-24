Trabzonspor-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor bu akşam Kopenhag ile Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Deplasmanda ilk maçı 2-1 kaybeden bordo-mavililer, bu akşam Kopenhag'a geçit vermek istemiyor. Taraftarının önünde 2 farklı skorla kazanarak adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırmak isteyen Trabzonspor, galibiyet parolasıyla sahada yerini alacak.

TRABZONSPOR-KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Trabzonspor-Kopenhag rövanş maçı, 24 Ağustos Çarşamba günü Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.



Karşılaşma saat 22.00'de EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK



Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Anastasios Bakasetas, Kopenhag maçında forma giyemeyecek.



MUHTEMEL 11'LER



Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Trezeguet, Cornelius



Kopenhag: Ryan, Ankersen, Vavro, Khotcholava, Kristansen, Zeca, Falk, Haraldsson, Lerager, Claesson, Biel

MÜCADELENİN HAKEMİ BELLİ OLDU



Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacağı Kopenhag maçının hakemi Hollandalı hakem Danny Makkelie oldu.



Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak.



TRABZONSPOR TURU GEÇEMEZSE NE OLACAK?



Temsilcimiz Trabzonspor, play-off turunda elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

10 SEZON ARADAN SONRA YENİDEN KATILACAK

Trabzonspor, turu geçerse 2. kez UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek.



Bordo-mavililer, Kopenhag karşısında turu geçmesi halinde 2011-2012 sezonda katıldığı grup maçlarında 10 sezon aradan sonra yeniden katılmış olacak.