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Trabzonspor-Kopenhag rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trabzonspor - Kopenhag Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı)

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a 2-1 yenildi. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için sahaya çıkacak Trabzonspor'un maçı ne zaman? Trabzonspor - Kopenhag rövanş maçı ne zaman? Trabzonspor-Kopenhag maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor - Kopenhag maçı muhtemel 11'ler...

Haberler - ntv.com.tr 22.08.2022 - 09:37

Trabzonspor-Kopenhag rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trabzonspor - Kopenhag Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı)

, UEFA play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 2-1 yenildi.

'ne gitmek için Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı geçmesi gereken bordo mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa deneyimini bir üst seviyeye taşımak istiyor.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK VAR

Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Atakaş Hatayspor maçı sonrası kolundan ameliyat edilen Edin Visca, zorlu mücadelede yer alamayacak.

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- Kopenhag rövanş maçı, 24 Ağustos Çarşamba günü Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma saat 22.00'de EXXEN platformundan yayınlanacak.

TRABZONSPOR TURU GEÇEMEZSE NE OLACAK?

Temsilcimiz , play-off turunda elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

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