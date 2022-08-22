Trabzonspor-Kopenhag rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trabzonspor - Kopenhag Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı)

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 2-1 yenildi.

Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı geçmesi gereken bordo mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa deneyimini bir üst seviyeye taşımak istiyor.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK VAR

Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Atakaş Hatayspor maçı sonrası kolundan ameliyat edilen Edin Visca, zorlu mücadelede yer alamayacak.

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kopenhag rövanş maçı, 24 Ağustos Çarşamba günü Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma saat 22.00'de EXXEN platformundan yayınlanacak.

TRABZONSPOR TURU GEÇEMEZSE NE OLACAK?

Temsilcimiz Trabzonspor, play-off turunda elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

