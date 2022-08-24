Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam Danirmarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Danimarka'da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz Trabzonspor, bu akşam kendi sahasında kazanıp adını gruplara yazdırmak istiyor. Peki, Trabzonspor-Kopenhag Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR-KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Trabzonspor-Kopenhag rövanş maçı, 24 Ağustos Çarşamba günü Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.



Karşılaşma saat 22.00'de EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK



Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmayı hedefleyen Trabzonspor, play-off turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında oynayacağı Kopenhag maçının hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son taktik çalışmasını yaptı.



İlk 15 dakikası basına açık olan idmanda, Fraport TAV Antalyaspor maçında kasık sakatlığı yaşayan Bakasetas yer aldı. Sakatlıkları süren Marek Hamsik, Serkan Asan, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Bruno Peres idmana katılmadı.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Trezeguet, Cornelius



Kopenhag: Ryan, Ankersen, Vavro, Khotcholava, Kristansen, Zeca, Falk, Haraldsson, Lerager, Claesson, Biel

MÜCADELENİN HAKEMİ BELLİ OLDU



Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacağı Kopenhag maçının hakemi Hollandalı hakem Danny Makkelie oldu.



Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak.



TRABZONSPOR TURU GEÇEMEZSE NE OLACAK?



Temsilcimiz Trabzonspor, play-off turunda elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.