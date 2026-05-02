Trabzonspor, kötü gidişe çözüm bulamıyor. Göztepe karşısında da puan kaybı
02.05.2026 19:03
Son Güncelleme: 02.05.2026 22:08
Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında ağırladığı Göztepe ile berabere kaldı ve üst üste 4. kez puan kaybetti.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.
Papara Park'ta oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Konuk ekip 32. dakikada Juan Santos ile öne geçti. Trabzonspor, 90+3. dakikada Umut Nayir ile eşitliği sağladı.
Bordo-mavililerde Mustafa Eskihellaç, 42. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu skorun ardından üst üste 4. kez puan kaybeden Trabzonspor, 66 puanla 3. sırada yer aldı. 4 maçtır kaybetmeyen Göztepe ise 52 puanla 5. basamakta yer buldu.
Trabzonspor, Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Göztepe ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
Trabzonsporlu Ozan Tufan'ın rakibiyle hava topu mücadelesi.
TRABZONSPOR'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ilk 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.
Teknik direktör Fatih Tekke; Lovik, Nwakaeme, Zubkov ve Oulai'yi yedek kulübesine çekerken Bouchouari, Ozan Tufan, Salih Malkoçoğlu ve Augusto'yu ilk 11'de sahaya sürdü.
Bordo-mavili takımda Savic, Batagov, Okay Yokuşlu, Taha Emre İnce ve Visca, sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.
Trabzonspor'un maç kadrosunda, eksik oyuncular nedeniyle 19 oyuncu yer aldı.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Mustafa, Salih, Bouchouari, Folcarelli, Ozan, Muçi, Augusto, Onuachu.
Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Juan, Janderson.