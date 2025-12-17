Trabzonspor, kupada Alanyaspor'a mağlup oldu
Trabzonspor, Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği Alanyaspor'a mağlup oldu.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Papara Park'ta oynanan müsabaka, Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golü 17. dakikada Güven Yalçın kaydetti.
Bu skorun ardından Alanyaspor, puanını 3'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer aldı. Trabzonspor ise puansız bir başlangıç yaptı.
Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci haftasında 14 Ocak'ta İstanbulspor deplasmanına çıkacak. Alanyaspor ise aynı tarihte Karagümrük'ü ağırlayacak.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı.
17' GOL! Alanyaspor 1-0 önde! Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca'nın yaptığı ortayı kafasıyla tamamlayan Güven Yalçın, takımını üstünlüğe taşıdı.
42' Trabzonspor gole yaklaştı! Cihan Çanak'ın sağ kanattan yaptığı ortayı Sikan, Felipe Augusto'nun önüne indirdi. Augusto'nun şutu, kalecide kaldı.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
53' DİREK! Trabzonspor, eşitliğe çok yaklaştı! Ceza sahası dışında topla buluşan Sikan'ın şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.
78' Trabzonspor net fırsatı değerlendiremedi! Sağ kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Danylo Sikan'ın kafa vuruşunu kaleci çizgi üzerinde kurtardı. Dönen topu Sikan bir kez daha tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak savunmaya da çarparak az farkla kornere gitti.
TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ
Karadeniz ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat edilen Visca ve Baniya, sakatlığından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na ismi bildirilmeyen Nwakaeme, forma giyemedi.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onuralp, Pina, Serdar, Batagov, Arif, Ozan, Bouchouari, Cihan, Augusto, Olaigbe, Sikan.
Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Baran, Fatih, Efecan, İbrahim, Makouta, Güven, Ogundu.