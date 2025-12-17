Trabzonspor, kupada Alanyaspor'a mağlup oldu

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

TRABZONSPOR 0-1 ALANYASPOR

1' Maç başladı.

17' GOL! Alanyaspor 1-0 önde! Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca'nın yaptığı ortayı kafasıyla tamamlayan Güven Yalçın, takımını üstünlüğe taşıdı.

42' Trabzonspor gole yaklaştı! Cihan Çanak'ın sağ kanattan yaptığı ortayı Sikan, Felipe Augusto'nun önüne indirdi. Augusto'nun şutu, kalecide kaldı.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

53' DİREK! Trabzonspor, eşitliğe çok yaklaştı! Ceza sahası dışında topla buluşan Sikan'ın şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.

78' Trabzonspor net fırsatı değerlendiremedi! Sağ kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Danylo Sikan'ın kafa vuruşunu kaleci çizgi üzerinde kurtardı. Dönen topu Sikan bir kez daha tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak savunmaya da çarparak az farkla kornere gitti.