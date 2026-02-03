Trabzonspor kupada farklı kazandı

03.02.2026 19:37

Son Güncelleme: 03.02.2026 22:43

Trabzonspor kupada farklı kazandı
Trabzonspor'un gol sevinci

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor'u konuk etti. Bordo mavililer 3-0'lık net skorla galip geldi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'u ağırladı.

 

Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı Fatih Tokail yönetti. Trabzonspor Muçi, Onuachu ve Nwakaeme'nin golleriyle maçı 3-0 kazandı. 36 yaşındaki Nwakaeme 1 yıl sonra gol katkısı sağladı.

 

Kupada A Grubu'nda bulunan Trabzonspor 3 maçta 2. galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

 

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Visca, Savic ve Zubkov, mücadelede forma giyemedi. 

MAÇ SONUCU: Trabzonspor 3 - Fethiyespor 0

 

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

 

1' Maç başladı

27' Trabzonspor, 27. dakikada Ernest Muçi ile gole yaklaştı. Frikik vuruşu yandan auta çıktı

40' Trabzonspor'da Ernest Muçi'nin bulduğu gol, ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı

45' İlk yarı sona erdi

 

İKİNCİ DEVRE

63' Raşit'in golüyle konuk ekip Fethiye 1-0 öne geçti. Fethiyespor'un attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

64' Muçi'nin golüyle Trabzon öne geçti  

 

77'  Onuachu'nun golüyle Trabzonspor 2-0 öne geçti

79' Anthony Nwakaeme'nin golüyle fark açıldı: 3-0

90' Maç sona erdi

Nwakaeme 1 yıl sonra gol attı

İLK 11'LER

 

Trabzonspor: Ahmet Doğan, Ozan, Okay, Nwaiwu, Lovik, Bouchouari, Mustafa, Muçi, Nwakaeme, Felipe Augusto, Umut Nayir.

 

Fethiyespor: Arda; Raşit, Ramazan, Şahan, Berkay Can, Onur, Cihan, İrfan, Uğur, Melih, Muhammet.