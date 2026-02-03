Trabzonspor kupada farklı kazandı
03.02.2026 19:37
Son Güncelleme: 03.02.2026 22:43
Trabzonspor'un gol sevinci
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor'u konuk etti. Bordo mavililer 3-0'lık net skorla galip geldi.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'u ağırladı.
Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı Fatih Tokail yönetti. Trabzonspor Muçi, Onuachu ve Nwakaeme'nin golleriyle maçı 3-0 kazandı. 36 yaşındaki Nwakaeme 1 yıl sonra gol katkısı sağladı.
Kupada A Grubu'nda bulunan Trabzonspor 3 maçta 2. galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Visca, Savic ve Zubkov, mücadelede forma giyemedi.
MAÇ SONUCU: Trabzonspor 3 - Fethiyespor 0
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
27' Trabzonspor, 27. dakikada Ernest Muçi ile gole yaklaştı. Frikik vuruşu yandan auta çıktı
40' Trabzonspor'da Ernest Muçi'nin bulduğu gol, ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı
45' İlk yarı sona erdi
İKİNCİ DEVRE
63' Raşit'in golüyle konuk ekip Fethiye 1-0 öne geçti. Fethiyespor'un attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
64' Muçi'nin golüyle Trabzon öne geçti
77' Onuachu'nun golüyle Trabzonspor 2-0 öne geçti
79' Anthony Nwakaeme'nin golüyle fark açıldı: 3-0
90' Maç sona erdi
Nwakaeme 1 yıl sonra gol attı
İLK 11'LER
Trabzonspor: Ahmet Doğan, Ozan, Okay, Nwaiwu, Lovik, Bouchouari, Mustafa, Muçi, Nwakaeme, Felipe Augusto, Umut Nayir.
Fethiyespor: Arda; Raşit, Ramazan, Şahan, Berkay Can, Onur, Cihan, İrfan, Uğur, Melih, Muhammet.