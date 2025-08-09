NTV.COM.TR

Trabzonspor lige iyi başlıyor

Ligdeki 51 sezonda açılış maçlarının çoğunu kazanan Trabzonspor, 27 sezon sonra Kocaelispor ile ilk hafta mücadelesinde karşılaşacak. Bordo-mavililer, son 4 sezondur ilk maçlarda mağlup olmadı.

Karadeniz ekibi, ligde 27 kez açılış maçını dış sahada, 24 kez de iç sahada oynadı. Dış sahada 14 galibiyet, 10 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takım, sahasındaki açılış maçlarında ise 17 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 4 mağlubiyet aldı.

KOCAELİSPOR İLE 27 SEZON SONRA

, lige yeniden yükselen Kocaelispor ile 27 sezon aradan sonra bir açılış maçında karşı karşıya gelecek.

Lig tarihinde ikinci kez açılış maçında mücadele edecek iki ekibin 1997-1998 sezonunda İzmit'te oynadığı karşılaşmayı bordo-mavililer, 3-1'lik sonuçla kazanmıştı.

SON 4 AÇILIŞ MAÇINDA MAĞLUP OLMADI

Trabzonspor, lig tarihinde son 4 sezonun açılış maçında mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, son 4 sezonda 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak sezon başlangıçlarını gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibi, 2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1, 2022-2023 sezonunda deplasmanda İstanbulspor'u 2-0, 2023-2024 sezonunda sahasında Antalyaspor'u 1-0 yenerken, geçen sezon Sivasspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

