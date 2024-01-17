Trabzonspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Trabzonspor taraftarı önünde Manisa FK ile mücadele edecek. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan 3 oyuncu karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki, Trabzonspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



TRABZONSPOR-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Manisa FK'yi ağırlayacak.



Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Turgut Doman yönetecek.



Mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.



TRABZONSPOR BİR ÜST TUR İÇİN SAHADA Son olarak Trendyol Süper Lig'de Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.



Kupanın 4. eleme turunda Ahlatcı Çorum FK'yi 3-1'lik sonuçla geçen Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kupa hedefi yolunda ilerlemek istiyor.



TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ



Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe, Onuachu forma giyemeyecek. Orsic, Denswil, Abdülkadir Ömür, Larsen ve Bakasetas'ın da sakatlıkları bulunuyor.