Trabzonspor Muhammed Cham'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Fransa Ligue 2'de Clermont forması giyen Muhammed Cham'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
KAP'a yapılan bildirimde Avusturyalı oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Trabzonspor'un KAP bildirimi şu şekilde:
Profesyonel futbolcu Muhammed Cham Saracevic ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Clermont'a sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2024/2025 futbol sezonunda 1.375.000.-EUR garanti ücret,
2025/2026 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret,
2026/2027 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret,
2027/2028 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2028/2029 futbol sezonunda 1.400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."
"Beni seveni ben de severim."— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 29, 2024
Yeni evine hoş geldin ❤️💙
Muhammed Cham | #17 pic.twitter.com/I5aX2uTHlZ
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