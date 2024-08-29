Trabzonspor Muhammed Cham'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Fransa Ligue 2'de Clermont forması giyen Muhammed Cham'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

KAP'a yapılan bildirimde Avusturyalı oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Trabzonspor'un KAP bildirimi şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Muhammed Cham Saracevic ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Clermont'a sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir.



Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;



2024/2025 futbol sezonunda 1.375.000.-EUR garanti ücret,



2025/2026 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret,



2026/2027 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret,



2027/2028 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.



Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;



2028/2029 futbol sezonunda 1.400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.



Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."

