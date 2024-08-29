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Trabzonspor Muhammed Cham'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Muhammed Cham'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo-mavililer KAP'a yaptığı bildirimde bonservis bedelinin 4 taksitte ödeneceğini duyurdu.

Trabzonspor Muhammed Cham'ı KAP'a bildirdi

, Fransa Ligue 2'de Clermont forması giyen Muhammed Cham'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

KAP'a yapılan bildirimde Avusturyalı oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Trabzonspor'un KAP bildirimi şu şekilde: 

Profesyonel futbolcu Muhammed Cham Saracevic ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Clermont'a sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 futbol sezonunda 1.375.000.-EUR garanti ücret,

2025/2026 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret,

2027/2028 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2028/2029 futbol sezonunda 1.400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."

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