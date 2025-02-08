Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Gaziantep FK forması giyen Mustafa Eskihellaç'ı transfer ettiğini KAP'a bildirdi.

Bordo-mavililer Eskihellaç ile 2,5 + 1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Ayrıca Karadeniz ekibi Gaziantep FK ile sözleşme fesih bedeli olarak iki taksit ödenecek şekilde 15 milyon TL üzerinden anlaşmaya vardı.

27 yaşındaki futbolcu sezonun kalan bölümü için 12,5 milyon TL kazanacak. Ayrıca 2025/2026 futbol sezonunda 25 milyon TL,

2026/2027 futbol sezonunda ise 31 milyon TL garanti ücret kazanacak.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Mustafa Eskihellaç'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.



Profesyonel futbolcu Mustafa Eskihellaç ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2,5+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;



2024/2025 futbol sezonu ikinci yarısında 12.500.000.-TL garanti ücret,



2025/2026 futbol sezonunda 25.000.000.-TL garanti ücret,



2026/2027 futbol sezonunda 31.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.



Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;



2027/2028 futbol sezonunda 38.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Mustafa Eskihellaç'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Gaziantep FK ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Gaziantep FK'ne sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 15.000.000.-TL 2 (İki) taksit halinde ödenecektir."