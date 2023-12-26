Trabzonspor Nwakaeme'yi bekliyor

Trabzonspor'da gözler devre arasında yapılacak takviyelere çevrildi.



Trabzonspor'un yeniden kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu Anthony Nwakaeme konusunda süreç devam ediyor.



Nijeryalı oyuncunun kulübüyle ayrılık konusunda görüşme yaptığı iddia edildi. Takvim'de yer alan habere göre; Futbolcunun kulübünden bonservisini alması halinde Trabzonspor'a imza atacağı bildirildi.



Bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 11 maça çıkan Nwakaeme 3 gol, 1 asistle oynamıştı.

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