Trabzonspor, Ozan Tufan'ı KAP'a bildirdi

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Hull City forması giyen Ozan Tufan'ın 3+1 yıllığına transfer edildiğini duyurdu.
Trabzonspor'un KAP bildiriminde şu ifadeler yer aldı;
"Profesyonel futbolcu Ozan Tufan ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2024/2025 Futbol sezonunda 46.037.500.-TL garanti ücret,
2025/2026 futbol sezonunda 51.075.000.-TL garanti ücret,
2026/2027 futbol sezonunda 56.112.500.-TL garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2027/2028 futbol sezonunda 61.150.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,8'i oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur."
Bu forma ile HER YERE! pic.twitter.com/DBAOfXXuRs— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 27, 2024
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