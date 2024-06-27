Trabzonspor, Ozan Tufan'ı KAP'a bildirdi

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Hull City forması giyen Ozan Tufan'ın 3+1 yıllığına transfer edildiğini duyurdu.

Trabzonspor'un KAP bildiriminde şu ifadeler yer aldı;

"Profesyonel futbolcu Ozan Tufan ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;



2024/2025 Futbol sezonunda 46.037.500.-TL garanti ücret,



2025/2026 futbol sezonunda 51.075.000.-TL garanti ücret,



2026/2027 futbol sezonunda 56.112.500.-TL garanti ücret ödenecektir.



Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;



2027/2028 futbol sezonunda 61.150.000.-TL garanti ücret ödenecektir.



Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,8'i oranında ödeme yapılacaktır.



Kamuoyuna duyurulur."