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Trabzonspor, Ozan Tufan'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Ozan Tufan'ı Hull City'den 2 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığını ve 29 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Trabzonspor, Ozan Tufan'ı KAP'a bildirdi

Süper Lig ekibi , Hull City forması giyen Ozan Tufan'ın 3+1 yıllığına transfer edildiğini duyurdu.

Trabzonspor'un KAP bildiriminde şu ifadeler yer aldı;

"Profesyonel futbolcu Ozan Tufan ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 Futbol sezonunda 46.037.500.-TL garanti ücret,

2025/2026 futbol sezonunda 51.075.000.-TL garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 56.112.500.-TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2027/2028 futbol sezonunda 61.150.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,8'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."

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