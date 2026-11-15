Trabzonspor özel maçta Zenit'e 3-0 kaybetti
15.11.2026 21:17
St. Petersburg'da oynanan maçta A Takım'dan sadece 6 oyuncunun forma giydiği Trabzonspor, Zenit'e mağlup oldu.
Trabzonspor, milli arayı değerlendirmek için planlanan özel maçta Rusya ekibi Zenit ile St.Petersburg'da karşılaştı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in 20 kişilik kadroya A Takım'dan sadece 6 futbolcuyu dahil ettiği ve forma verdiği mücadelede U17 ve U19 oyuncuları da oynama şansı buldu.
Reis mücadelede 6 oyuncu değişikliği yaparken, Zenit'te bu sayı 11'di.
Gazprom Arena'da oynanan karşılaşmayı Zenit 3-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Felipe Augusto, 59. dakikada Ahmet Doğan Yıldırım (kendi kalesine) ve 75. dakikada Artem Sobolev kaydetti.