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Trabzonspor özel maçta Zenit'e 3-0 kaybetti

15.11.2026 21:17

Trabzonspor özel maçta Zenit'e 3-0 kaybetti
Anadolu Ajansı
Volkan Üstüyıldız
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St. Petersburg'da oynanan maçta A Takım'dan sadece 6 oyuncunun forma giydiği Trabzonspor, Zenit'e mağlup oldu.

Trabzonspor, milli arayı değerlendirmek için planlanan özel maçta Rusya ekibi Zenit ile St.Petersburg'da karşılaştı.

 

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in 20 kişilik kadroya A Takım'dan sadece 6 futbolcuyu dahil ettiği  ve forma verdiği mücadelede U17 ve U19 oyuncuları da oynama şansı buldu. 

 

Reis mücadelede 6 oyuncu değişikliği yaparken, Zenit'te bu sayı 11'di. 

 

Gazprom Arena'da oynanan karşılaşmayı Zenit 3-0 kazandı.

 

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Felipe Augusto, 59. dakikada Ahmet Doğan Yıldırım (kendi kalesine) ve 75. dakikada Artem Sobolev kaydetti.

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