Trabzonspor özel maçta Zenit'e 3-0 kaybetti

Trabzonspor , milli arayı değerlendirmek için planlanan özel maçta Rusya ekibi Zenit ile St.Petersburg'da karşılaştı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in 20 kişilik kadroya A Takım'dan sadece 6 futbolcuyu dahil ettiği ve forma verdiği mücadelede U17 ve U19 oyuncuları da oynama şansı buldu.

Reis mücadelede 6 oyuncu değişikliği yaparken, Zenit'te bu sayı 11'di.

Gazprom Arena'da oynanan karşılaşmayı Zenit 3-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Felipe Augusto, 59. dakikada Ahmet Doğan Yıldırım (kendi kalesine) ve 75. dakikada Artem Sobolev kaydetti.