Trabzonspor, Paul Onuachu'nun maliyetini KAP'a bildirdi.

Bordo-mavililer Southampton'a 1.5 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca Onuachu'nun 2023-2024 sezonu için 1 milyon 742 bin 500 euro garanti ücret kazanacağı belirtildi.

Öte yandan oyuncunun transferinde payı olan menajerlere hizmet bedeli olarak brüt ücret tutarının yüzde 4 oranında bir ödeme yapılacağı aktarıldı.

"BAŞLAMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Yeni transfer Paul Onuachu, "Havalimanındaki karşılama çılgıncaydı.Ben de "vay canına evet burası gerçekten bir futbol şehri" dedim.



Doğrusunu söylemek gerekirse, taraftarlarımız beni karşılamaya geldiği için çok mutlu oldum.

Bu onların Trabzon'da oyunculara olan büyük desteğini gösteriyor. Başka bir yerde göremeyeceğiniz bir şey bu.

Başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.