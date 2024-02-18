Trabzonspor, Pendikspor deplasmanından 3 puanla ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Pendikspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan mücadelede bordo-mavili ekip mücadelenin 71. dakikasında Trezeguet'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

80. dakikada ise Enis Destan'ın kafa vuruşuyla fark 2'ye çıktı ve maçın sonucu da belirlenmiş oldu.

Karadeniz ekibine ara transfer döneminde katılan Thomas Meunier, oynadığı 3 karşılaşmada da asist yapmayı başardı.

SÜPER LİG'DE EN FAZLA KAFA GOLÜ ATAN TAKIM

Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım olan Trabzonspor (14), 2019/20'den (15) bu yana en yüksek sayıya ulaştığı sezonu yaşıyor.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 43'e yükselterek maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Ev sahibi ise 26 puanla 18. sırada yer aldı.