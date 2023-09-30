Trabzonspor, Pendikspor'u konuk ediyor: 11'ler belli oldu

Trabzonspor, Pendikspor'u konuk ediyor.



Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.



Geçen hafta ligde Atakaş Hatayspor deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, Pendikspor karşısında moral bulmak istiyor.

EKSİKLER



Karadeniz ekibinde Joaquin Fernandez, Nicolas Pepe ve Hüseyin Türkmen, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.



Pendikspor'da Senegalli futbolcu Khadim Rassoul'un sakatlığı bulunuyor.



Osman Özköylü'nün teknik direktörlüğünü yaptığı İstanbul temsilcisi, ilk galibiyetini Trabzonspor karşısında almaya çalışacak.



Ligin geride kalan bölümünde 3'er galibiyet ve yenilgi yaşayan Trabzonspor ise 9 puanla 7. sırada yer alıyor.



11'LER



Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Benkovic, Baniya, Mehmet Can, Bakasetas, Bardhi, Mendy, Visca, Trezeguet, Onuachu.



Pendikspor: Erdem Can, Serkan, Berkay, Murat, Nuno, Lusamba, Vukovic, Fredy, Endri Çekiçi, Halil Akbunar, Thuram.