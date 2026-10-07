Trabzonspor, potada Avrupa yolculuğuna Nanterre'yi uzatmada yenerek başladı
07.10.2026 23:33
Trabzonspor, Nanterre'yi uzatmada yendi.
Normal süresi 76-76 biten maçın uzatmasında rakibine 17-7 üstünlük kuran Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi A Grubu'na galibiyetle girdi.
Trabzonspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında sahasında Fransa'nın Nanterre 92 takımını normal süresi 76-76 biten maçta uzatmada 93-83 yendi.
Büyük çekişme içinde geçen maçta ilk periyodu konuk ekip 19-18 önde tamamladı. İkinci periyotta Keene ve Manek'in devreye girmesiyle skor üstünlüğünü alan Trabzonspor devreyi 45-41 önde kapattı.
İkinci yarıda farkı artıran bordo-mavililer son bölüme 64-54'lük avantajla girdi. Son periyot nefes kesti. Konuk ekip farkı kapatırken 38. dakikada 72-74 öne geçse de 76-76 ile maç uzatmaya gitti.
Uzatmada Yiğit ve Keene ile dış atışlar bulan bordo-mavililer maçtan 93-83 galip ayrıldı.
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 2'DE 2 YAPTI
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Bahçeşehir Koleji bu sonuçla D Grubu'ndaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.