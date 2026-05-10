Trabzonspor, puanların yarısını İstanbul'dan topladı

10.05.2026 15:37

Anadolu Ajansı

Trabzonspor ligi 3.sırada bitirmeyi garantiledi.

İHA
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezon elde ettiği 69 puanın 30'unu İstanbul ekiplerinden topladı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, 2025-2026 sezonunda 7 İstanbul takım karşısında önemli puanlar topladı. 

 

Geride kalan 33 haftada 69 puana ulaşan Karadeniz ekibi söz konusu takımlar karşısında 30 puan elde etti.
 

Bordo-mavililer, bu sezon İstanbul ekipleri karşısında oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Söz konusu maçlarda ise 27 gol atarken kalesinde ise 18 gol gördü.

 

PUANLARI YÜZDE 44'Ü İSTANBUL TAKIMLARINDAN ALINDI
 

Trabzonspor, bu sezon elde ettiği 69 puanla 3. sırada yer alırken, elde ettiği puanların yüzde 44'nü İstanbul ekipleri karşısında elde etti. Karadeniz ekibi yalnızca Fenerbahçe ile oynadığı iki karşılaşmadan puan çıkaramazken; Eyüpspor, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük maçlarından 6'şar puan elde etti. Bordo-mavililer; Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında da 4'er puan çıkardı.

 

GEÇEN SEZONA BÜYÜK FARK
 

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yer alan 6 İstanbul takımı karşısındaki maçlarda toplam 13 puan toplamıştı. Bu sezon ise 30 puana ulaştı. Bu sonuçlarla bordo-mavililer, geçtiğimiz sezona 17 puan fark atmış oldu.

Trendyol Süper Lig

1
Galatasaray
33+4877
2
Fenerbahçe
33+4073
3
Trabzonspor
33+2569
4
Beşiktaş
33+1959
5
Göztepe
33+1355
6
Başakşehir
33+2254
7
Samsunspor
33-248
8
Ç.Rizespor
33-640
9
Konyaspor
33-640
10
Alanyaspor
33+137
11
Kocaelispor
33-1137
12
Gaziantep FK
33-1437
13
Eyüpspor
33-1532
14
Kasımpaşa
33-1732
15
Gençlerbirliği
33-1431
16
Antalyaspor
33-2329
17
Karagümrük
33-2427
18
Kayserispor
33-3627