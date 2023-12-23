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Trabzonspor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İlk 11'ler belli oldu)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile mücadele edecek. Süper Lig'de geride kalan haftalarda topladığı 26 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, 18 puanlı Başakşehir'i yenmek ve taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Trabzonspor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İlk 11'ler belli oldu)

Trabzonspor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İlk 11'ler belli oldu)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında RAMS 'i ağırlayacak. Ligde üst sıralara tırmanmak isteyen Trabzonspor, taraftarı önünde kazanmak istiyor. Peki, Trabzonspor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ve RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports'tan yayınlanacak.

Trabzonspor, ligde topladığı 26 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Bordo-mavililer ligde oynadığı 15 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi elde etti.

16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, 18 puanla 12. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Onuachu

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Mehdi, Berkay, Pelkas, Serdar, Figueiredo, Piatek

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