Trabzonspor, Rapid Wien hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirildi.



Geniş alan oyun ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.



Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek