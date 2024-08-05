Trabzonspor-Rapid Wien maçının biletleri satışa çıktı.



Kulüpten yapılan açıklamada, VIP Platinum-B 4 bin 500, VIP Platinum A-C 4 bin, VIP Gold 3 bin, VIP Silver 2 bin 500, Batı 1000, Doğu 800, Fırtına 700 ve Güney-Kuzey Kale Arkası biletlerinin 350 liradan satışa sunulduğu belirtildi.



Müsabakada Passolig kart ve PDF bilet uygulaması yapılacağı kaydedildi.



Bordo-mavili kulüp Rapid Wien ile 8 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

