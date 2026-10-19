Trabzonspor, Reis'le rakip tanımıyor. Beşiktaş'a da puan yok
19.10.2026 09:24
Son Güncelleme: 19.10.2026 22:05
Gol sevinci.
Papara Park'ta Beşiktaş'ı Ozan Tufan ve Mohamed Salah'ın golleri ile yenen Trabzonspor, Thomas Reis ile ligde 3'te 3 yaptı.
Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-0 yenerek çok önemli üç puanın sahibi oldu.
Bordo-mavililer bu sonuçla puanını 16'ya yükseltirken, Thomas Reis de ilk 4 resmi maçını kazanan ilk teknik direktör ünvanını aldı.
Bordo-mavililer ayrıca Reis yönetiminde 3 lig maçında da gol yemezken bunların ikisini Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı 6 gol atarak kazandı.
Diğer maçta ise Samsunspor deplasmanı 3-0'la geçilmişti. Trabzonspor ligin 9. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.
Beşiktaş ise Papara Park Stadı'ndaki kötü gidişini sürdürdü. Siyah-beyazlılar, Karadeniz ekibine karşı Papara Park'ta oynadığı son 6 karşılaşmada 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. 8 maçta 5 galibiyet ve 3 yenilgiyle 15 puan toplayan Beşiktaş'ın 9. haftadaki rakibi Başakşehir.
Trabzonspor'a 3 puanı getiren golleri 21. dakikada Ozan Tufan ve 71. dakikada Mohamed Salah attı. Beşiktaş adına ise Murillo'nun bir şutu direkten döndü.
CANLI SKOR
MAÇ SONA ERDİ
TRABZONSPOR 2-0 BEŞİKTAŞ
TRABZONSPOR'DA BÜYÜK ROTASYON
Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopion maçının ilk 11'ine göre 6 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.
Bordo-mavili takımda Kups Kuopion maçının ilk 11'inde forma giyen Mendy ve Bouchouari yabancı oyuncu kontenjanı, Melih Kabasakal kırmızı kart cezası, Onuachu sakatlığı nedeniyle forma giyemezken Samet Akaydın ve Cenk Özkacar yedek kulübesinde yer aldı. Bu oyuncuların yerine Fabiona, Muçi, Dju, Savic, Nwaiwu ve Cabral ilk 11'de sahaya çıktı.
Trabzonspor'da ayrıca Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç ve genç kaleci Onuralp Çevikhan sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.
BEŞİKTAŞ'TA VLAHOVİC VE CERNY İLK 11'DE
Beşiktaş'ta iki oyuncu Trabzonspor maçında forma giyemedi.
Siyah-beyazlı ekipte Hoffenheim maçında sakatlanan kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra tedavisi süren Milot Rashica müsabakada görev yapamadı.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim mücadelesinde mide rahatsızlığından dolayı kadroda yer almayan Sırp santrfor Dusan Vlahovic ile Kocaelispor maçında sakatlanan Vaclav Cerny ilk 11'de görev aldı.
Beşiktaş'ta Hoffenheim karşılaşmasına göre 11'de yer alan Ouattara, Ndidi, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı ve Oh'un yerine Salih Özcan, Cerny, Miretti, Vlahovic ve Rıdvan Yılmaz olmak üzere 5 değişiklik yapıldı.
Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması tamamen dolu tribünler önünde oynandı.
Karşılaşmanın biletlerini tüketen bordo-mavili taraftarlar, takımlarına büyük destek verdi.
İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla konuk takım taraftarları da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı.
ŞAMPİYON BOKSÖRE TÖREN
Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası’nda şampiyonluğuna ulaşan Havvanur Kethüda ve antrenörü Muhammet Çat için Beşiktaş karşılaşması öncesinde Papara Park’ta bir tören düzenlendi.
Karşılaşma öncesi İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.