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Trabzonspor, Reis'le rakip tanımıyor. Beşiktaş'a da puan yok

19.10.2026 09:24

Son Güncelleme: 19.10.2026 22:05

Trabzonspor, Reis'le rakip tanımıyor. Beşiktaş'a da puan yok
Anadolu Ajansı

Gol sevinci.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Papara Park'ta Beşiktaş'ı Ozan Tufan ve Mohamed Salah'ın golleri ile yenen Trabzonspor, Thomas Reis ile ligde 3'te 3 yaptı.

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-0 yenerek çok önemli üç puanın sahibi oldu.

 

Bordo-mavililer bu sonuçla puanını 16'ya yükseltirken, Thomas Reis de ilk 4 resmi maçını kazanan ilk teknik direktör ünvanını aldı.

 

Bordo-mavililer ayrıca Reis yönetiminde 3 lig maçında da gol yemezken bunların ikisini Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı 6 gol atarak kazandı.

 

Diğer maçta ise Samsunspor deplasmanı 3-0'la geçilmişti. Trabzonspor ligin 9. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.

 

Beşiktaş ise Papara Park Stadı'ndaki kötü gidişini sürdürdü. Siyah-beyazlılar, Karadeniz ekibine karşı Papara Park'ta oynadığı son 6 karşılaşmada 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. 8 maçta 5 galibiyet ve 3 yenilgiyle 15 puan toplayan Beşiktaş'ın 9. haftadaki rakibi Başakşehir.

 

Trabzonspor'a 3 puanı getiren golleri 21. dakikada Ozan Tufan ve 71. dakikada Mohamed Salah attı. Beşiktaş adına ise Murillo'nun bir şutu direkten döndü.

 

 

CANLI SKOR

 

MAÇ SONA ERDİ

 

TRABZONSPOR 2-0 BEŞİKTAŞ

21:47
İLHAN VURDU ONANA KURTARDI
Dakika 87: İlhan Fakılı'nın ceza yayının üstünden sert şutu Onana'nın eldivenlerinde eridi.
21:45
SALAH KAÇIRDI
Dakika 85: Muçi'nin nefis topuk pasıyla sağdan ceza alanına giren Salah'ın sol ayağının içiyle yaptığı vuruş kaleyi tutmadı.
21:43
NÜBEL'DEN KRİTİK KURTARIŞLAR
Dakika 82: Salah'ın pasıyla ceza alanına giren Saviola'nın vuruşu Nübel'den döndü. Dönen topa Salah'ın vuruşunda Alman kaleci yine gole izin vermedi.
21:31
FARK İKİYE ÇIKTI
Dakika 71: Franculino'nun ceza alanına girip içeri çıkardığı topu Salah Beşiktaş ağlarına yolladı.
Anadolu Ajansı
Salah, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarını 4 golle geçti.
21:29
BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI
Dakika 70: Cerny'nin geliştirdiği atakta ceza yayı üstünden Trossard'ın sert şutu Onana'nın solundan az farkla dışarı gitti.
21:24
MİRETTİ KALEYİ BULAMADI
Dakika 64: Organize gelişen Beşiktaş atağında Olaitan'ın sağdan ortasına ceza alanında Miretti'nin yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.
21:21
EMİRHAN SARI KART GÖRDÜ
Dakika 61: Trabzonspor hızlı çıkmak isterken Salah'ı formasından çekerek durduran Emirhan sarı kart gördü.
21:18
CERNY KALEYİ YOKLADI
Dakika 58: Beşiktaş atağında Cerny'nin ceza yayı önünden sert vuruşu az farkla dışarı gitti.
20:44
ARAL ORTALADI DOKUNAN YOK
Dakika 42: Aral Şimşir'in soldan ceza alanına kestiği topa önce Muçi sonra da Franculino vuramadı.
Anadolu Ajansı
20:42
ÖNCE ONANA SONRA DİREK
Dakika 41: Beşiktaş atağında Trossard'ın sol çaprazdan vuruşunu Onana inanılmaz bir refleksle çıkardı. Dönen topu boş kaleye atmak isteyen Murillo'nun vuruşu da direkten döndü
20:40
NÜBEL'DEN 2. GOLE İZİN YOK
Dakika 39: Franculino, Muçi'nin pasıyla kaleci Nübel ile karşı karşıya kaldı. Trabzonsporlu futbolcunun vuruşunu Nübel önledi.
Anadolu Ajansı
Nübel, Franculino'yu durdurdu.
20:32
TRABZONSPOR PENALTI BEKLEDİ
Dakika 31: Muçi'nin ortasında top Beşiktaş stoperi Agbadou'dan dönerken bordo mavili tribünler ve futbolcuların elle müdahale beklentisi karşılık bulmadı.
Anadolu Ajansı
20:22
TRABZONSPOR GOLÜ BULDU
Dakika 21: Trabzonspor atağında Ozan Tufan'ın altı pasın önünden vuruşu Nübel'in bakışları arasında ağlara gitti.
Anadolu Ajansı
Ozan'ın gol vuruşu.
20:19
ONANA KALESİNDE DEVLEŞTİ
Dakika 17: Cerny'nin ceza yayı üzerinden sert şutu defansa da çarparak yön değiştirse de Onana müthiş bir refleksle Trabzonspor kalesini golden korudu.
20:15
VLAHOVİC GOLE YAKLAŞTI
Dakika 14: Cerny'nin pasında Vlahovic'in kale alanı önünde yaptığı vuruş Trabzonspor defansından döndü.
20:10
OLAİTAN VURDU, ONANA ÇIKARDI
10. Dakika: Beşiktaş atağında Rıdvan'ın ortasına iyi yükselen Olaitan'ın kafa vuruşunu kaleci Onana köşeden çıkardı.
20:09
EMİRHAN TEHLİKEYİ SEZDİ
9. Dakika: Salah'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Ozan Tufan'ın kale alanına kestiği topa zamanında müdahale eden Emirhan tehlikeyi büyümeden önledi.
20:00
MAÇ BAŞLADI
1. Dakika: Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesinde ilk düdük çaldı.
19:27
REİS: ATMOSFER HARİKA
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Çok zor bir maç olacak harika bir rakibe karşı. Müthiş bir atmosfer var. Zaten dışardan görünce insan daha ne ister ki diyorsunuz. Eksikler hakkında konuşmak istemiyorum. Takım maça hazır. KuPS maçından sonra fazla aramız olmadı. Çok fazla maçımız var. Ama bazı haftalarda ufak bir hazırlanmayla yetinmeliyiz" dedi.
Anadolu Ajansı
19:20
İTALİANO: MİRETTİ ORKUN'U ARATMAZ
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano maç öncesi şunları söyledi: "Buraya tek idmanla geldik. Oyuncular dinlenmeli. Onların enerjisini ayarlamalıyız. Ama bu işin içinde bunlar var. En önemlisi mental hazırlık. İyi bir performansla 3 puanı alırız. Hazırız. Orkun'un yaptığı şeyleri Miretti de yapabiliyor. Ondan memnunum. Dusan da Hoffenheim maçına gelmediği için daha hazır. İyi konsantre olmalı ve dikat etmeliyiz. Bugün iyi bir sonuç almalıyız ki daha önce yaptıklarımızın değeri olsun."
Anadolu Ajansı

TRABZONSPOR'DA BÜYÜK ROTASYON

 

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopion maçının ilk 11'ine göre 6 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

 

Bordo-mavili takımda Kups Kuopion maçının ilk 11'inde forma giyen Mendy ve Bouchouari yabancı oyuncu kontenjanı, Melih Kabasakal kırmızı kart cezası, Onuachu sakatlığı nedeniyle forma giyemezken Samet Akaydın ve Cenk Özkacar yedek kulübesinde yer aldı. Bu oyuncuların yerine Fabiona, Muçi, Dju, Savic, Nwaiwu ve Cabral ilk 11'de sahaya çıktı.

 

Trabzonspor'da ayrıca Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç ve genç kaleci Onuralp Çevikhan sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

 

 

BEŞİKTAŞ'TA VLAHOVİC VE CERNY İLK 11'DE

 

Beşiktaş'ta iki oyuncu Trabzonspor maçında forma giyemedi.

 

Siyah-beyazlı ekipte Hoffenheim maçında sakatlanan kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra tedavisi süren Milot Rashica müsabakada görev yapamadı.

 

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim mücadelesinde mide rahatsızlığından dolayı kadroda yer almayan Sırp santrfor Dusan Vlahovic ile Kocaelispor maçında sakatlanan Vaclav Cerny ilk 11'de görev aldı.

 

Beşiktaş'ta Hoffenheim karşılaşmasına göre 11'de yer alan Ouattara, Ndidi, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı ve Oh'un yerine Salih Özcan, Cerny, Miretti, Vlahovic ve Rıdvan Yılmaz olmak üzere 5 değişiklik yapıldı.

 

Anadolu Ajansı

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması tamamen dolu tribünler önünde oynandı.

Karşılaşmanın biletlerini tüketen bordo-mavili taraftarlar, takımlarına büyük destek verdi.

İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla konuk takım taraftarları da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı.

 

ŞAMPİYON BOKSÖRE TÖREN

 

Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası’nda şampiyonluğuna ulaşan Havvanur Kethüda ve antrenörü Muhammet Çat için Beşiktaş karşılaşması öncesinde Papara Park’ta bir tören düzenlendi.

Karşılaşma öncesi İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.