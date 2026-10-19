Trabzonspor, Reis'le rakip tanımıyor. Beşiktaş'a da puan yok

İTALİANO: MİRETTİ ORKUN'U ARATMAZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano maç öncesi şunları söyledi: "Buraya tek idmanla geldik. Oyuncular dinlenmeli. Onların enerjisini ayarlamalıyız. Ama bu işin içinde bunlar var. En önemlisi mental hazırlık. İyi bir performansla 3 puanı alırız. Hazırız. Orkun'un yaptığı şeyleri Miretti de yapabiliyor. Ondan memnunum. Dusan da Hoffenheim maçına gelmediği için daha hazır. İyi konsantre olmalı ve dikat etmeliyiz. Bugün iyi bir sonuç almalıyız ki daha önce yaptıklarımızın değeri olsun."