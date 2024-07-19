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Trabzonspor-Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi Ruzomberok oldu. Trabzonspor, Ruzomberok ile ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise evinde oynayacak. Futbolseverler de bu maçın ayrıntılarına odaklandı. Peki, Trabzonspor-Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun 1. eleme turunda Ruzomberok, Kazakistan temsilcisi Tobol'a üstünlük kurarak 2. eleme turunda 'un rakibi oldu. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak. İşte, Trabzonspor-Ruzomberok maçı hakkında bilgiler...

TRABZONSPOR'UN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25 Temmuz'da, rövanşlar ise 1 Ağustos'ta yapılacak.

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