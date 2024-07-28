Trabzonspor-Ruzomberok rövanş maçı ne zaman? Bilet satış tarihi belli oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Slovakya'nın Ruzomberok takımını deplasmanda 2-0 yendi. Trabzon'da oynanacak ikinci maçın ardından bir üst tura çıkacak ekip netleşecek.



RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?



Trabzonspor'un Ruzomberok'u konuk edeceği maç, 1 Ağustos Perşembe günü oynanacak.



BİLETLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?



Trabzonspor-Ruzomberok maçının biletleri 29 Temmuz'da satışa çıkacak.



Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzomberok ile 1 Temmuz Perşembe günü sahasında oynayacağı rövanş maçının biletleri yarın saat 11.00'de satışa sunulacak.



İLK MAÇTAN ÖNEMLİ NOTLAR



18. dakikada paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Lavrincik'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.



39. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ taraftan aldığı topla ceza sahasına giren Visca'nın içeri çevirdiği topu, altıpas üzerinde tamamlayan Trezeguet, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



66. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda topu önünde bulan Maly'nin vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.



77. dakikada Trezeguet'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.



79. dakikada sağ taraftan Eren Elmalı ve Bardhi'yi çalımlayarak ceza sahasına giren Bod'a'nın şutunda, top uzak direğe çarparak oyun alanına döndü.



90+1. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ taç çizgisine yakın bölgede rakiplerinden sıyrılan Cihan Çanak, ceza sahası dışı sağ çaprazından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.



Trabzonspor, karşılaşmayı 2-0 kazandı.