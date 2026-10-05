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Trabzonspor Sağlık Kurulu'ndan Umut Nayir açıklaması geldi

05.10.2026 15:40

Trabzonspor Sağlık Kurulu'ndan Umut Nayir açıklaması geldi
Özel Kurum

Umur Nayir.

AA
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Drogheda United maçında sakatlanan Umur Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildi.

Trabzonsporlu forvet Umut Nayir 'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildi.

 

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcunun sağlık durumuyla ilgili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Drogheda United ile oynadığımız hazırlık maçında ağrı hissederek oyundan çıkan futbolcumuz Umut Nayir'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

 

Beşir, Umut Nayir'in tedavisine sağlık ekiplerce başlandığını kaydetti.

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