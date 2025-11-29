Trabzonspor sahasında Konyaspor ile karşılaşacak: Muhtemel 11'ler
29.11.2025 15:50
NTV - Haber Merkezi
Zirve takibindeki Trabzonspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.
Ligde, lider Galatasaray'ın 4, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde 28 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.
Galatasaray ve Corendon Alanyaspor beraberliklerinin ardından RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 mağlup eden bordo-mavililer, çıkışını devam ettirmenin mücadelesini verecek.
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra Visca, Savic ve Folcarelli kadroda yer almayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Baniya, Batagov, Mustafa, Oulai, Okay, Augusto, Zubkov, Muçi, Onuachu.
Tümosan Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Jin Ho, Stefanescu, Bardhi, Melih, Muleka, Umut.