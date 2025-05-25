Trabzonspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Samsunspor maçı hangi kanalda?

Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi kazanan Samsunspor, deplasmanda üç puan hesapları yapıyor. Sezonu üçüncü tamamlamayı hedefleyen konuk ekibin Beşiktaş ile arasında bir puan fark bulunuyor. Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor ise taraftarının önünde hata yapmak istemiyor. Trabzonspor, sahasında Samsunspor ile oynadığı son 5 maçı kazanan taraf oldu. Peki Trabzonspor -Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanal…



TRABZONSPOR -SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Trabzonspor ile Samsunspor arasında Papara Park'ta oynanacak karşılaşma bugün (25 Mayıs) saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Trabzonspor - Samsunspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.



İKİ TAKIM 54. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYOR



Trabzonspor ile Reeder Samsunspor, bugün Trabzon'da yapacakları karşılaşmayla ligde 54. kez karşı karşıya gelecek.



Trabzonspor'un 1974-1975 sezonunda lige çıkmasıyla başlayan "Karadeniz derbisinde" daha çok gülen taraf bordo-mavili takım oldu.



Bordo-mavililer, geride kalan 53 lig maçında galibiyetlerde Reeder Samsunspor'a karşı 30-13'lük üstünlük sağladı. 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Trabzonspor'un 95 golüne, Samsunspor 46 golle karşılık verdi.

