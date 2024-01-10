Trabzonspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 16. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor yarın taraftarı önünde Samsunspor ile mücadele edecek. Galibiyet için sahaya çıkacak olan Trabzonspor'da 5 isim forma giyemeyecek. Peki, Trabzonspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TRABZONSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de yarın 16. hafta erteleme maçında Yılport Samsunspor'u ağırlayacak.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.
Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN SON DURUMU
Bordo-mavili takım, ligde 33 puanla 3. sırada yer alırken Yılport Samsunspor ise 18 puanla 17. sırada bulunuyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, son 4 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, rakibi karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.
TRABZONSPOR'DA 5 İSİM EKSİK
Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet ve Pepe forma giyemeyecek. Orsic, Denswil ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıkları sürüyor.
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