Trabzonspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 16. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor yarın taraftarı önünde Samsunspor ile mücadele edecek. Galibiyet için sahaya çıkacak olan Trabzonspor'da 5 isim forma giyemeyecek. Peki, Trabzonspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



TRABZONSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de yarın 16. hafta erteleme maçında Yılport Samsunspor'u ağırlayacak.



Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.

Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.