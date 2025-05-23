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Trabzonspor - Samsunspor Maçı Ne Zaman? Trabzonspor - Samsunspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yapılacak Trabzonspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - Samsunspor Maçı Ne Zaman? Trabzonspor - Samsunspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Trabzonspor - Samsunspor Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Trabzonspor - Samsunspor maçı 25.05.2025 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Trabzonspor - Samsunspor Maçı Nerede Oynanacak?

Trabzonspor - Samsunspor maçı Papara Park Stadyumu’nda oynanacak.

Trabzonspor - Samsunspor Maçının Hakemleri

Trabzonspor - Samsunspor maçını orta hakem Ozan Ergün yönetecek.

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