Trabzonspor seremoniye katılmadı
Trabzonspor, kupa finalinin ardından seremoniye çıkmadı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.
Kupa törenin çıkan madalya ve kupasının alan Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor seremoniye çıkmama kararı aldı.
Trabzonspor TFF'ye tepki amaçlı madalya törenine çıkmadı.
YÖNETİME TEPKİ
Maçın sonralarına doğru Trabzonspor tribünleri "Yönetim istifa" tezahüratı yapmıştı.
Galatasaray Süper Lig şampiyonu olursa, yeni kurala göre Süper Kupa'da Trabzonspor ile yeniden karşılaşacak.
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