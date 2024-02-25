Trabzonspor seriye bağladı: Adana Demirspor'un hasreti 10 maça çıktı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor evinde Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

SON 3 MAÇTA GOL ATTI

Mücadelenin tek golü 21. dakikada Trezeguet'den gelirken, Mısırlı futbolcu ligde çıktığı son 3 maçta da gol atmayı başardı.

Süper Lig'deki son üç maçını kazanan Trabzonspor, bu sezon ilk kez üst üste üç galibiyet aldı.

Bu sonuçla birlikte bordo-mavili ekip puanını 46'ya yükselterek 3. sırada yer aldı. Adana Demirspor ise 32 puanla 12. sırada bulunuyor.

HİKMET KARAMAN SİFTAH YAPAMADI

Adana Demirspor ile 8. maçına çıkan Hikmet Karaman bu mücadelelerde 5 mağlubiyet 3 beraberlik yaşadı. Deneyimli çalıştırıcı henüz galibiyetle tanışamadı.

Ayrıca Mavi Şimşekler ligde çıktığı son 10 maçta da galibiyet yaşayamadı.