Trabzonspor sevgisi, köyü bordo-maviye boyadı. "Camiamızı buraya bekliyoruz"

Evlerinin kapılarını bordo-mavi renklere boyayan Kökez köylüleri, 61 plakalı araçlarıyla da Trabzonspor'a olan bağlılıklarını gözler önüne seriyor.

Köyde yıllardır süren bu fanatik sevdanın temellerinin, Trabzonspor'un 1983-1984 sezonunda yaşadığı şampiyonlukla atıldığı öğrenildi. O yıllarda başlayan bordo-mavi aşkı, aradan geçen onlarca yıla rağmen ilk günkü heyecanıyla devam ediyor. Eskil Belediyesi tarafından düzenlenen köyler arası futbol turnuvasına da katılan Kökezspor, sahaya bordo-mavi renkli formalarıyla çıkıyor.

Köy halkı, takımlarını turnuva boyunca büyük bir coşkuyla destekliyor. Kökez köyüne kısa süre önce kazandırılan kapalı halı saha da bordo-mavi renklere büründü. Halı sahanın zemininden tribün detaylarına kadar Trabzonspor renklerinin tercih edilmesi, köydeki futbol ve Trabzonspor tutkusunu bir kez daha ortaya koydu. Köy halkı, yeni yapılan kapalı halı sahanın açılışı için Trabzonspor yönetiminden, taraftar gruplarından ve eski ya da mevcut futbolculardan bir veya birkaç ismi Kökez köyünde ağırlamak istediklerini belirtti.